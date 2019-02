La escalofriante versión de la víctima de La Manada de Alicante: "Me cogieron por detrás..."

Si ayer fue el turno de Joffre, lider de La Manada de Alicante, hoy le ha tocado declarar a la víctima de 19 años. En ella, afirma no haber consumido droga con ellos, que no tuvo relaciones sexuales con ninguno y una imagen en particular: estar sujetada en el suelo, con tierra en la cara.

La propia joven denunció la violación grupal a la que fue sometida durante la pasada Nochevieja en Callosa d'En Sarrià (Alicante).

Aunque hay cuatro personas detenidas, Joffre está considerado el líder de La Manada. El lunes, durante su comparecencia, declaró que estaba drogado y borracho, y que casi no recordaba nada.

Por su parte, la joven ha comenzado su declaración en el día de hoy explicando cómo recordó lo sucedido: "Me duché y me acordé de algo como que me cogieron por detrás. Estaba en un bordillo pero con la tierra cerca de mi cara y ahí fue cuando recordé que a lo mejor fue por eso que tenía un moratón".

Ha reconocido que, al igual que el resto de implicados, consumió cocaína, pero ni con ellos ni en la misma cantidad.

"Esa noche yo sí me había drogado, pero no con ellos. Consumí coca, una raya y media. Ellos allí sí que se estaban drogando. Lo que veía en el piso era coca pero yo no quería nada".

Particularmente sobre Joffre, ha especificado que consumió una gran cantidad de cocaína aquella noche. "Joffre tenía mucha. Cada veinte minutos se metía una raya. Todos consumían menos Álex".

También recuerda una extraña conversación con él, horas antes de la supuesta violación. "Ese día Joffre me dijo que quería hablar conmigo un momento. Me preguntó por qué nunca quise tener nada con él, por qué siempre le rechacé, por qué con amigos suyos sí y con él no. Me extrañó por qué estaba preguntando eso".

Por último, ha sido rotunda sobre su consentimiento expreso: "En ningún momento mantuve relaciones sexuales con ellos".

De momento, lo que se sabe a ciencia cierta es que los jóvenes consumieron alcohol en diversos bares de Benidorm, que más tarde acudieron al domicilio de un conocido de la madre de ella para seguir con la celebración y que, una vez finalizada, se marcharon al municipio de Callosa. Allí fue donde, supuestamente, se produjo la violación.

También, la existencia de un vídeo en el que se vería cómo se produjo la violación y cómo la víctima intentó resistirse, según el abogado de la joven.