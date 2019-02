La excusa de Joffre, el líder de ‘La Manada’ de Alicante: “Estaba borracho perdido y drogado”

Joffre, el líder de La Manada de Alicante, acusado de violación en grupo a una joven de 19 años, ha reconocido en su declaración que estaban drogados. “Bebí y consumí droga y fui el primero en irme de ahí”, ha reconocido. “Estaba borracho perdido (…) Me acuerdo, pero tengo lagunas”, ha proseguido en la declaración.

Al piso, reconoce, subieron los seis, empezaron a consumir droga (cocaína) allí. “Salí borracho perdido de la casa (…) No me acuerdo ni de que subimos. Me desperté en casa de Carlos, estábamos ahí”, ha sentenciado.

La víctima, al igual que ellos, también reconoció no recordar con detalle lo ocurrido porque estaba drogada y había bebido alcohol. Sin embargo, todo está claro en un vídeo de cinco minutos de duración en el que se recoge la agresión sexual denunciada por la joven.

Joffre es uno de los cuatro detenidos, todos con nacionalidad española pero de origen ecuatoriano. Él, de 22 años, se encuentra en prisión con antecedentes por violencia de género y abusos sexuales a una mujer española en su historial delictivo.

Los jóvenes habrían estado tomando copas en diferentes lugares de Benidorm y, sobre las cinco de la madrugada del 1 de enero, se fueron a la casa de un conocido de la madre de ella en dicha localidad. Todo parece indicar que los abusos comenzaron en dicho domicilio, donde los jóvenes organizaron la fiesta. Uno de los inquilinos se dio cuenta de lo que estaba pasando y la dio por finalizada. Fue entonces cuando se habrían marchado a Callosa d’en Sarrià, donde estuvieron en un local habilitado para la fiesta de Nochevieja.

Se piensa que la joven fue drogada en Benidorm y que siguió bebiendo en Callosa. Una vez allí, se habría producido la violación. Todos los detenidos han sido acusados de un delito de agresión sexual, dos delitos de abusos sexuales y un delito contra la intimidad.