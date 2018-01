De Los Viseras Negras a Los Juntilla Mala: las pandillas de menores que aterrorizan Bilbao

“Por aquí se juntan Los Favoritos, que es una de las pandillas más famosas. La mayoría son marroquíes. Allí en la plaza suelen reunirse la pandilla de Los Intocables, que son latinos. Hay que ir con cuidado con los dos. Los de The Ghetto Family son muy peligrosos y van cambiando de zona; más ahora que se les relaciona con tantos delitos. Los Viseras Negras son de los más peligrosos y roban, pero se mueven más por las afueras. Son de aquí, autóctonos. Y los de La Juntilla Mala son latinos en su mayoría, pero también hay muchos vascos. También son peligrosos, pero no son de la capital. Esos tienen base en Getxo”.

Lo cuenta un joven de 15 años que está en contacto permanente con las pandillas de Bilbao. Un nuevo fenómeno que se ha incrementado casi exponencialmente durante el último año en la capital vizcaína. Es la última moda entre los adolescentes de la ciudad, especialmente entre los más conflictivos. Sus integrantes son jóvenes; muy jóvenes. Menores de edad en su mayoría. Pero sobre algunos ya pesan requerimientos policiales o cuentan con delitos graves en su expediente, como agresiones, robos con violencia, hurtos e incluso algún homicidio. Dos integrantes de una de estas bandas están relacionados con el crimen de dos ancianos en Otxarkoaga. Otros dos pertenecientes a otra pandilla están vinculados a la muerte de un exfutbolista en diciembre.

Roban a niños, ancianos y borrachos

“No van a matar. Si algún caso ha acabado así es porque se les ha ido de las manos. Pero que van con porras, con puños americanos, con navajas automáticas… eso sí. Que roban móviles, droga y dinero en metálico, también. Que se llevan los bicis de los críos, también”, cuenta este menor. “Y si tienen que atracar a mayores no tienen problemas, pero andan con más cuidado. Sobre todo suelen pegarle el palo a ancianos, que son más vulnerables. También a turistas, que están más desprotegidos, o a gente que viene de fiesta y llegan borrachos. Les piden un cigarro para ir tanteando. Si ven que viene muy pasado de alcohol, le abrazan, como haciéndose amigos, y le birlan la cartera, el móvil o lo que pillen. Algunos adultos les subestiman porque los ven pequeños, pero son violentos, y más cuando van en grupo”.

Tienen identidades y saludos propios, looks diferenciados. Todo esto les aporta un sentimiento de pertenencia a un grupo. Es una de las claves a estas edades. Como el que se entrega a un escudo, una causa o unos colores. En el caso de estas pandillas, imitan modelos de bandas organizadas de otras partes del mundo, principalmente americanas. Actitudes de gueto o de maras centroamericanas. En la pose y, a menudo, en la forma de actuar. De hecho, algunos de los delitos que cometen (agresiones o robos) son ritos iniciáticos para poder entrar a formar parte de estas bandas. Roban teléfonos móviles, bicicletas o dinero en metálico. Y, sobre todo, saben que las leyes son laxas en España con los menores.

Los Favoritos es una de las bandas más conocidas y temidas de Bilbao

La Fiscalía lleva advirtiendo en sus informes del incremento de la violencia adolescente desde 2014. "Es una juventud que ha perdido totalmente la inocencia" alertaban los fiscales en un informe de 2016, recordando que "incluso han perdido el miedo a la autoridad", haciendo referencia a varias agresiones a policías. Estas pandillas son uno de los motivos fundamentales del incremento de delitos menores en Bilbao en el último año.

¿Cuáles son las principales pandillas d Bilbao? En el último mes han salido a la palestra The Ghetto Family, por la relación de dos de sus miembros con el crimen de Ibon Urrengoetxea el 23 de diciembre, y Los Viseras Negras, por la supuesta vinculación de uno de sus integrantes con el asesinato de dos ancianos en Otxarkoaga. Pero no son las únicas. Este es un listado de las pandillas de menores más peligrosas de Bilbao.

The Ghetto Family

The Ghetto Family es una de las pandillas más peligrosas de Bilbao

The Ghetto Family está conformada por una treintena de adolescentes, de entre 12 y 16 años, de origen magrebí y de otros clanes locales en su mayoría. Han delinquido en varios barrios del Botxo, pero la plaza Indautxu es uno de sus espacios favoritos. Cerca de esa zona hay colegios y ellos suelen robar móviles y dinero en metálico a los estudiantes.

En muchas ocasiones llevan perros de presa para intimidar. También actúan en Zazpikaleak (Casco Viejo), donde la fisonomía del barrio, con calles estrechas y cuestas empinadas, les permite huir en caso de problemas con las autoridades. Dos de sus miembros atracaron el 23 de diciembre a Ibon Urrengoetxea, le propinaron una patada y el exfutbolista se rompió el cráneo al caer y murió. También se relaciona a algunos miembros de este grupo de tener relación con la violación de una adolescente en Barakaldo a finales de mes.

Los Viseras Negras

Uno de los menores detenidos por el crimen de Otxarkoaga es de Los Viseras Negras

Los Viseras Negras es una pandilla de jóvenes pertenecientes a clanes de delincuentes locales y familias desestructuradas. Sus miembros son vascos y no pasan de los 16 años. A esta pandilla está vinculado, al menos, uno de los detenidos por el asesinato de Lucía y Rafael, el matrimonio de octagenarios de Otxarkoaga. Los Viseras Negras tienen preferencia de actuación en los barrios periféricos, porque la vigilancia policial es menor. Van armados con navajas. El robo a mayores es su especialidad. Suelen colarse por la ventana en domicilios para cometer robos de joyas y dinero. Varios de los integrantes de esta pandilla están en el listado de los 30 menores los que buscan los juzgados de Bilbao, por estar huidos de centros de menores o pisos tutelados.

La Juntilla Mala

La Juntilla Mala tiene base en Getxo y ha sido denunciada por muchos vecinos

La Juntilla Mala Es otra de las bandas más conocidas de la provincia. Tienen su base en Getxo, un municipio aledaño a Bilbao. Son unos 30 jóvenes de origen latino en su mayoría. Todos menores de edad, se mueven principalmente por el Puerto Deportivo y la Avenida de Los Chopos.

Esta banda ha protagonizado, según los vecinos, numerosas peleas y robos. Sus miembros tienen entre 13 y 17 años y suelen ir armados con puños americanos y porras extensibles. Se les atribuyen numerosos hurtos, robos de teléfonos móviles y, sobre todo, agresiones. La televisión pública vasca los define como “la banda que atemoriza Getxo”, y ellos mismos reconocen, en un reportaje, ser autores de numerosos robos y de portar armas. El diario digital del municipio los relaciona con una ola de robos a menores en la localidad.

Los Favoritos

Los Favoritos es tal vez la pandilla más numerosa de Bilbao

La de Los Favoritos es tal vez la pandilla más numerosa de Bilbao. Está conformada por jóvenes de origen magrebí y subsahariano en su mayoría, pero también hay varios miembros vascos. Según algunos menores de la zona, son de las más temidas porque sus miembros son los más corpulentos. También han protagonizado numerosos altercados con otras bandas locales, así como hurtos en las zonas céntricas. Suelen ir armados y la Policía Local les ha intervenido sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana.

Los Intocables y LHK

Los Intocables es una banda latina que actúa en el centro de Bilbao

Los Intocables y LHK son las dos principales bandas latinas que actúan en Bilbao, una ciudad donde no arraigaron las bandas latinas tradicionales, como Ñetas, Latin King o más recientemente Trinitarios y Dominican Dont Play. Los latinos se han dotado en la capital vizcaína de su propia identidad. Imitan el estilo de las bandas americanas, son temidos por haber protagonizado numerosas peleas y les acusan de tráfico de estupefacientes.

Redskins

Los Redskins de Bilbao son skins de extrema izquierda

Redskins es la banda con más miembros autóctonos de todas y la más próxima a la izquierda abertzale vasca. Compuesta por jóvenes de barrios obreros de Bilbao y algunos del este de Europa (principalmente de Rumanía y Rusia), tienen estética skin y comulgan con ideas de extrema izquierda. Están relacionados con algunos grupos ultras de equipos de fútbol de la zona.

La Mina City (LMC)

Pintada de LMC en una lonja de Santutxu donde esta banda retuvo a varios menores y les robó El Correo

La Mina City (LMC) Es un grupo de una veintena de jóvenes, procedentes la mayoría de clanes de delincuentes habituales. Actúan principalmente en barrios periféricos en los que han protagonizado numerosos atracos a mano armada. El ultimo denunciado tuvo lugar en una lonja del barrio de Santuxu: tres adolescentes, de entre 14 y 16 ños, retuvieron a varios chicos de su edad en un local a punta de navaja. Les robaron videoconsolas y teléfonos móviles. De la lonja sustrajeron botellas de alcohol. La Policía Municipal les intervino un arma blanca, material robado y sustancias estupefacientes. En la puerta de la lonja encontraron una pintada que hacía referencia al nombre del grupo.

Además de las mencionadas bandas, también se han reportado incidentes con otras pandillas locales denominadas LBS, The Kunda Swing o The Fake Squad. Cada una de ellas tiene su propia estética, sus propias señas de identidad y sus zonas de control.

Situación actual

El surgimiento de pandillas de menores en Bilbao tiene su origen hace poco más de un año. Ahora se encuentra en auge. Los menores encuentran en estas bandas un sentimiento de pertenencia. Muchos de ellos son extranjeros. Otros son locales que proceden de clanes delictivos y familias desestructuradas. Estas pandillas, aunque normalmente se dividen en nacionalidades o procedencia, en realidad no discriminan. Una banda latina puede integrar a jóvenes vascos, a marroquíes o a rumanos. Y viceversa. Al final se trata de jurar fidelidad a unos colores, a unos símbolos y unos saludos. A unos ritos iniciáticos que, en muchas ocasiones, consisten en cometer pequeños delitos.

Desde el Ayuntamiento aseguran que no tienen constancia de que este fenómeno suceda, y que es algo que está surgiendo desde los medios de comunicación. Sin embargo, para rebatir esta información sólo hay que dar una vuelta por Bilbao y preguntar a los vecinos, en especial a los más jóvenes, muchos de los cuales conocen las siglas, los saludos y han sido víctimas de robos por parte de estas bandas. O rascar un poco en las redes sociales, donde los usuarios parecen tener bastante más información al respecto que los agentes de policía o los políticos locales.

La teoría de las ventanas rotas

El concejal del Partido Popular en Bilbao, Luis Egíluz, presentó hace un par de meses una batería de preguntas en el Ayuntamiento, algunas de las cuales estaban relacionadas con la actividad de ciertas pandillas de menores en algunas zonas de la ciudad: "Bilbao es la única ciudad vasca de más de 50.000 habitantes donde ha crecido el número de delitos. También la capital de provincia que dobla el porcentaje de delitos por cada mil habitantes. Si Vitoria y San Sebastián están en 20 por cada mil habitantes, nosotros estamos en 40. Debemos atajar estos problemas en sus estadios iniciales, y más cuando los protagonistas son menores. Si detectamos que hay unos niños con un perro peligroso atemorizando a la gente o atracando, hay que actuar contra el niño, ser ejemplarizantes, quitarle el perro... No podemos permitir que esto se enquiste".

Para advertir del peligro de no atajar ciertos comportamientos, Eguíluz cita la "teoría de las ventanas rotas": un experimento llevado a cabo en Estados Unidos en 1969. Los investigadores de la Universidad de Stanford dejaron dos coches con las puertas abiertas en dos zonas muy diferentes: el conflictivo barrio del Bronx (Nueva York) y el rico barrio de Palo Alto (California). El coche enseguida fue destrozado y vandalizado en el Bronx. En Palo Alto quedó intacto. En la segunda parte del experimento, los investigadores rompieron las ventanas del coche en Palo Alto. Al poco tiempo, ese coche también fue vandalizado. "Hay comportamientos negativos que se contagian. Bilbao es una ciudad segura, no es un mantra, pero no podemos correr el riesgo de que ciertos delitos se acaben propagando. Si no atajamos esos problemas en sus estadios iniciales, el problema de la delincuencia se puede descontrolar", concluye.