La mafia de los niños de Bilbao que mata, viola y apalea: así es 'The Ghetto Family'

Imagen del autodenominado grupo The Ghetto Family. Foto: El Correo

Una pareja de octogenarios aparece muerta a puñaladas y con signos de gran violencia en su casa de Bilbao. Los presuntos autores son dos niños de 14 años. No se trata de un hecho aislado. De hecho, es un suceso demasiado recurrente en las últimas semanas en la capital vizcaína: chavales menores de edad que cometen los delitos más terribles, como el homicidio o la violación. Detrás de estas atrocidades está un grupo de delincuentes juveniles llamado "The Ghetto Family".

Desde el pasado mes de diciembre, al menos se han contabilizado cuatro sucesos de máxima gravedad en Bilbao que han sido protagonizados por adolescentes y jóvenes menores de 18 años. A saber: el primero fue el asesinato de Ibon Urrengoetxea, 'Urren', el 23 de diciembre. El exfutbolista se disponía a volver a su casa después de haber pasado la velada con unos amigos. Cuando fue a tomar un taxi, dos adolescentes, de 14 y 16 años respectivamente, le atracaron. Ibon se resistió, y forcejeó con los asaltantes. Uno de ellos le propinó una patada y le hizo caer al suelo. Ibon Urrengoetxea, de 43 años, se golpeó la cabeza con un bordillo, se fracturó el cráneo y falleció en el acto. Ese día trascendió por primera vez el nombre de una banda que siembra el terror en Bilbao llamada "The Ghetto Family" y a la que pertenecen los dos menores homicidas.

Imagen de los supuestos asesinos de Ibon Urrengoetxea.

El segundo suceso aconteció el 28 de diciembre en el metro de Bilbao. El móvil fue el mismo: el robo. Dos jóvenes de 23 años se disponían a coger el metro en la estación de Abando, cuando fueron abordados por un grupo de varones que les exigieron sus pertenencias. Además, les propinaron una terrible paliza. A causa de las heridas, una de las víctimas ha perdido un ojo. En este caso, los agresores no eran menores de edad, pero también pertenecen a “The Ghetto Family”.

Violada por cuatro menores en un trastero

“The Ghetto Family” también parece estar detrás de la violación de una menor, dos días después, a pocos kilómetros de Bilbao. El 30 de diciembre, una joven de 14 años denunció que había sido violada por un grupo de cuatro menores en un trastero del barrio del Carmen de Barakaldo. Hay cuatro detenidos, todos son menores de edad y también forman parte de esta banda de delincuentes juveniles.

El último suceso conocido protagonizado por menores en Bilbao es el asesinato de Lucía y Rafael, un matrimonio de 87 años que vivía en el 16 de la calle Zizeruena, en el barrio de Otxarkoaga (Bilbao) y que fueron apaleados y acuchillados hasta la muerte en su propio domicilio. Aunque el crimen ha copado los medios este domingo debido a la detención de los presuntos autores, sucedió el pasado 18 de diciembre. La hija del matrimonio dio la voz de alarma al conocer que sus padres no se habían presentado a una ineludible cita médica. Como tampoco atendían el teléfono, la chica mandó a su marido a ver si los ancianos se encontraban bien. Al llegar se encontró con la dantesca escena: Lucía yacía en el pasillo y Rafael en su habitación. Ambos habían sido asesinados y sus cuerpos mostraban signos de gran violencia, como diversas cuchilladas y fuertes traumatismos en la cabeza.

Los arrestados son dos adolescentes de etnia gitana de 14 años. Los investigadores intentan averiguar ahora las causas del crimen, aunque las primeras hipótesis apuntan a un robo, ya que en la escena del crimen se han encontrado todos los cajones revueltos. Por lo visto, los asesinos habrían entrado en casa del matrimonio por la noche y no se limitaron a robar, sino que decidieron acabar con sus vidas. También se investiga su relación con "The Ghetto Family". Pero... ¿Qué es exactamente "The Ghetto Family"?

La mafia de los niños atemoriza Bilbao

Se trata de una banda de delincuentes juveniles de entre 12 y 23 años, con base en el centro de Bilbao. Está conformada por al menos una treintena de jóvenes que proceden de familias desestructuradas y consumen estupefacientes. Se dedican a la extorsión, a los robos con violencia y a pegar palizas, con lo que tienen atemorizado a medio Bilbao. Atracan, roban teléfonos móviles, relojes, dinero y prendas de ropa. En muchas ocasiones utilizan un perro de presa para amedrentar a sus víctimas, según han declarado vecinos de la ciudad. Según Caso Aislado, la mayor parte de estos chicos son de origen marroquí o son de etnia gitana.

Estos cuatro sucesos, por sus consecuencias, se han convertido en los más mediáticos, aunque no son los únicos. Existen denuncias contra “The Ghetto Family” desde el pasado 20 de noviembre, cuando perpetraron un robo con violencia en el barrio de Deusto. Allí tenían su base, aunque el incremento de la vigilancia policial les hizo moverse al Parque de Doña Casilda primero y al barrio de Begoña después. Se van desplazando para despistar a la policía, pero van dejando un reguero de delitos a su paso.

El alcalde dice que Bilbao es seguro

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado que va a incrementar las medidas de seguridad en la capital vizcaína, con medidas como el incremento de efectivos policiales en las calles o la adopción de un nuevo plan de seguridad. Sin embargo, ha rechazado que Bilbao sea una ciudad peligrosa: “No admitiré que hechos tan trágicos como éste sirvan para que se intente generalizar una imagen de inseguridad de Bilbao”, declaró el primer edil.

En los mismo términos se expresó Josu Gotzon, jefe de le Ertzainza en Vizcaya: “Bilbao es un lugar seguro; estos hechos no hubieran provocado estas reacciones en otras ciudades”, se quejaba hace unos días. Sin embargo, la escalada de violencia protagonizada por menores en Bilbao es una realidad que ya se ha cobrado dos víctimas mortales, una menor violada y el ojo de un joven bilbaíno de 23 años. Mientras la administración sigue pidiendo tranquilidad, “The Ghetto Family” y sus secuaces siguen atemorizando a la ciudad.