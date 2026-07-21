El Hospital de Santiago incorpora un robot para cirugías de columna complejas único en el Sergas

El robot para cirugías complejas de columna que incorpora el Sergas al CHUS. Consellería de Sanidade

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) ha incorporado un robot con navegación cinemática para realizar al año hasta 100 cirugías de columna muy complejas, permitiendo reducir su tiempo en dos horas. El robot multidisciplinar, que ya está plenamente operativo, ofrece mayor seguridad, mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida.

Así lo ha informado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que señaló que este es el primer robot de este tipo que incorpora el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Gómez Caamaño visitó esta mañana el complejo universitario con el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio.

El robot permitirá realizar 100 cirugías al año y reducir hasta en dos horas las operaciones complejas. Consiste en un brazo robótico inteligente de última generación que, incorporado a la unidad de raquis, permite a los profesionales cualificados realizar intervenciones de columna con mayor precisión, mayor seguridad y con un enfoque mínimamente invasivo.

Este avance tecnológico posibilita tratar de forma integral patologías muy complejas, deformidades estructurales, tumores espinales o desajustes vertebrales avanzados. El robot cuenta con una tecnología de seguimiento que se adapta en tiempo real a los movimientos del paciente, ofreciendo una precisión total que redunda en una mayor seguridad, mejores resultados clínicos y una recuperación más rápida para las personas operadas.

El conselleiro de Sanidade añadió que este robot de alta precisión llega al CHUS en el marco del contrato de suministro de implantes de columna. Su cesión forma parte de la oferta técnica presentada como mejora por la empresa adjudicataria, incorporando esta tecnología sin coste añadido al sistema sanitario público de la comunidad gallega.

El robot multidisciplinar del CHUS ya ha realizado las primeras intervenciones con éxito. Los pacientes evolucionan favorablemente sin complicaciones, lo que confirma "el enorme potencial de esta herramienta para abordar patologías complejas de columna vertebral".

Estas intervenciones son fruto del trabajo conjunto de la unidad de raquis, formada por los servicios de neurocirugía, cuyo jefe de servicio es Ángel Prieto, y de traumatología, que tiene como responsable a José Ramón Caeiro. Colaboran los servicios de anestesiología y reanimación y unidad de dolor, medicina física y rehabilitación, reumatología, radiología y neurofisiología, así como de unidades de apoyo como enfermería, trabajo social e informática.

El aparcamiento del CHUS, a pleno

El pleno de Santiago, por otro lado, aprobó este martes una iniciativa del Grupo Municipal Socialista para exigir transparencia en el proceso de decisión sobre el futuro aparcamiento del CHUS, fijar plazos concretos de construcción y definir su modelo de gestión. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSdeG y PPdeG, y las abstenciones de BNG, Compostela Aberta y los concejales no adscritos.

La concejala Marta Abal, encargada de defender la iniciativa, señaló durante su intervención que el estacionamiento del hospital lleva "demasiados años acumulando retrasos y promesas incumplidas", algo que atribuyó a la Xunta. Al mismo tiempo, la socialista exigió al Gobierno local y al Ejecutivo autonómico que tomen medidas para mejorar la movilidad en la zona.

La edil defendió, además, la necesidad de que se establezca lo antes posible un modelo de gestión con bonificaciones para los vecinos y vecinas de Santiago.

El CHUS tendrá un aparcamiento con 1.500 plazas repartidas en al menos seis plantas y nuevos accesos. Xunta y Gobierno local acordaron abrir un estacionamiento provisional con 500 plazas mientras duren las obras del definitivo.

Las obras, además, implicarán cambios en las vías de acceso. Santiago contará de esta forma con un nuevo acceso al noroeste del CHUS, que conecta el Periférico con la avenida Mestre Mateo, un acceso sur desde la calle Choupana y otros dos accesos norte y oeste.