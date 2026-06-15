Los médicos de Urgencias en hospitales de Galicia cobrarán dos euros más por hora extra este 2026

Los médicos de Urgencias de Galicia cobrarán dos euros más por las horas extra este 2026, con carácter retroactivo desde el 1 de abril. Así lo ha aprobado este lunes el Consello da Xunta, que establece una subida de cinco euros entre este año y el próximo, hasta alcanzar los 37,56 euros por cada hora de la jornada complementaria.

La medida forma parte del paquete de mejoras laborales y retributivas para el personal facultativo de las Urgencias hospitalarias del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y es independiente de las futuras subidas a nivel estatal. Así, los médicos gallegos cobrarán la hora extra a 34,56 euros este año y a 37,56 el próximo.

El Ejecutivo gallego también da respuesta a una reivindicación histórica de los profesionales médicos de Urgencias al retribuir la noche del viernes como módulo prefestivo. Este turno contará con el mismo tratamiento retributivo que la noche del sábado-domingo.

Otra mejora que ha recibido este lunes luz verde es la modificación de los criterios de cómputo del régimen de descanso en esta categoría, aplicando estos cambios con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

El Sergas, por otro lado, también se compromete a evaluar las cargas de trabajo en el último trimestre del año, con el objetivo de adaptar los planes funcionales de cada servicio y así valorar posibles ampliaciones en los planteles. El departamento sanitario de la Xunta vigilará estrechamente la carga asistencial de todos sus dispositivos de Urgencias para evitar las sobrecargas individuales, garantizar una distribución equilibrada de tareas y asegurar la calidad de la atención prestada.

Refuerzo en verano

El Consello da Xunta, por otro lado, aprobó esta mañana el Plan sanitario de verán para 2026 con una bolsa de 1.049 profesionales sanitarios voluntarios, 237 de ellos facultativos que acabaron su formación en la comunidad y que el Sergas retiene. El Ejecutivo autonómico destinará 10.144.701 euros para el refuerzo de la asistencia sanitaria en la época estival.

Respecto a la Atención Primaria, la Xunta cuenta con una bolsa de 239 facultativos y 810 profesionales de Enfermería para cubrir los centros de salud o realizar guardias voluntarias en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

El Gobierno gallego, además, ha garantizado que el 100% de las camas de los 14 hospitales públicos estarán disponibles si lo requiere la demanda asistencial, aunque teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación el año pasado fue del 71,26%, el Sergas dispondrá del 90,6% de camas operativas este verano.