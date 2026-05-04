Galicia suma 13 nuevos MIR en el primer turno de adjudicaciones, con cinco entre los cien mejores

Los nuevos Médicos Internos Residentes (MIR) de 2026 reciben este lunes una noticia trascendental que definirá los próximos años de su carrera profesional. El Ministerio de Sanidad abrió a primera hora de la mañana el primer turno en su página web para adjudicar las 9.276 plazas MIR ofertadas, en el que han participado una primera tanda de 350 médicos; por la tarde habrá otro con otros 350. Por ahora, Galicia ha conseguido hacerse con 13 aspirantes, entre ellos cinco de las cien mejores notas de España.

El primero fue el aspirante con la undécima mejor calificación en el examen, que ha elegido formarse en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en la especialidad de Otorrinolaringología. El resto de los aspirantes se formarán en los hospitales universitarios de A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo.

Destaca que ninguno de los adjudicados realizará la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Cinco de ellos realizarán la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, dos en Oftalmología, dos en Cardiología, y el resto se distribuye entre Cirugía Ortopédica y Traumatología, Psiquiatría, Nefrología y Otorrinolaringología, con una adjudicación en cada caso.

Adjudicación por orden de puntuación

El Ministerio de Sanidad publicó el pasado mes de marzo la relación definitiva de resultados de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2026. En ella, según se indicaba, el 99,95% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso, celebradas el pasado 24 de enero, superaron el examen. El 74,03% fueron mujeres.

Sanidad recordaba hace semanas que la adjudicación de plazas se realiza por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada una plaza, esta tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

Todas las personas adjudicatarias de plaza deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales o funcionales incompatibles con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.