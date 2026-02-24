La Atención Primaria de Galicia convoca huelga el 12 de marzo tras las protestas en centros de salud

Imagen de una de las concentraciones esta mañana en A Coruña. CIG.

La Atención Primaria gallega vivió este martes una jornada de movilizaciones con concentraciones ante numerosos centros de salud y PAC de toda la comunidad. Trabajadores y trabajadoras salieron a la calle para exigir medidas urgentes que garanticen la calidad asistencial y unas condiciones laborales dignas, en una convocatoria impulsada por la CIG-Saúde.

Durante las protestas se anunció además la convocatoria de una huelga en todo el ámbito de Atención Primaria para el próximo 12 de marzo.

La secretaria nacional de la CIG-Saúde, Ana Lestón, advirtió de que el sistema atraviesa "un proceso de deterioro continuado" debido a la falta de medidas estructurales y a la inacción de la Consellería de Sanidade ante las demandas del personal sanitario y las necesidades de la ciudadanía.

Según denunció, la Atención Primaria está marcada por la sobrecarga asistencial, la escasez de profesionales, la burocratización del trabajo y la precariedad organizativa.

"Dentro del ámbito sindical llevamos meses reclamando actuaciones urgentes y concretas, pero la respuesta de la Consellería es crear nuevos grupos de trabajo sin medidas reales ni plazos de aplicación. Esto evidencia que no hay voluntad para resolver los problemas estructurales de la Atención Primaria y garantizar un servicio público de calidad", criticó Lestón.

Entre las reivindicaciones planteadas por el sindicato figuran la limitación de las agendas asistenciales, la incorporación de más personal en todas las categorías profesionales y la eliminación de burocracia innecesaria.

También reclaman la definición de ratios adecuadas en las áreas administrativas y asistenciales, así como soluciones a los problemas con los cómputos de jornadas, la carga de trabajo y la falta de planificación en la atención continuada y en los PAC.

Desde la CIG recuerdan que durante años el Consello Técnico de Atención Primaria ya abordó estas cuestiones con la participación de profesionales del sector y aprobó conclusiones para mejorar el sistema. "Esas propuestas ahora quedan en un cajón para volver a abrir nuevos grupos que solo retrasan la aplicación de las medidas necesarias", lamentó la dirigente sindical.

Con las concentraciones de este martes, el sindicato pretende visibilizar la situación límite que atraviesa la Atención Primaria y exigir acciones inmediatas que pasen por la reducción de la sobrecarga, el refuerzo de plantillas, la mejora de las condiciones laborales y retributivas y una planificación efectiva y negociada de la organización de los centros de salud y de los PAC.

"Son estas razones las que llevan a la CIG a convocar una jornada de huelga en toda la Atención Primaria para el 12 de marzo y a hacer un llamamiento al conjunto de profesionales y de la ciudadanía a participar en las movilizaciones para defender una Atención Primaria pública, digna y con recursos suficientes", concluyó Ana Lestón.