La Xunta rinde homenaje a los 231 profesionales sanitarios jubilados en A Coruña y Cee

La Xunta de Galicia ha destacado hoy la labor de los 231 profesionales de la sanidad que se jubilaron durante el último año en la área sanitaria de A Coruña y Cee, en un acto celebrado en el salón de actos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El evento reunió a trabajadores jubilados, responsables del servicio y autoridades del ámbito sanitario para reconocer su trayectoria y compromiso.

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, puso el foco en la combinación de profesionalidad y humanidad que estos trabajadores han mostrado a lo largo de su carrera.

"Han dedicado una parte esencial de su vida al servicio público y al cuidado de los demás", afirmó Parada, quien destacó que este compromiso diario, aunque no aparezca en las estadísticas, constituye “el verdadero patrimonio del Sergas”.

Durante la ceremonia, también intervino el gerente del área sanitaria, Luis Verde, y se contó con la conferencia del catedrático Jorge Mira, que ofreció una charla divulgativa sobre el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno que podrá observarse de manera especial en los municipios de la zona.

Este momento sirvió para combinar homenaje con divulgación científica, en un acto cargado de simbolismo y reconocimiento a la dedicación de los profesionales.

El acto sirvió, además, para resaltar que de los 231 jubilados, más de 130 pertenecían a la atención hospitalaria y cerca de un centenar a atención primaria, ámbitos en los que, según Parada, su labor ha dejado una huella imborrable tanto en pacientes como en compañeros.

"El apoyo que estos profesionales han brindado a pacientes y familias durante años constituye la esencia de nuestro sistema sanitario", concluyó el responsable del Sergas, subrayando la importancia de mantener vivo este legado de compromiso y cercanía.