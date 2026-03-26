De raciones por Sada (A Coruña): los cinco imprescindibles y el plato para compartir que triunfa en cada uno

Hoy nos vamos hasta la villa marinera de Sada para montar nuestra propia ruta gastronómica por algunos de los bares y restaurantes imprescindibles del municipio. Hemos entrado en clásicos que llevan en el mismo lugar desde el siglo pasado, pero también en propuestas más modernas, con jóvenes cocineros que vienen pisando fuerte y renovando la escena gastronómica sadense. Todo en busca de las mejores raciones para compartir en este municipio coruñés, que presume de una amplia y variada oferta gastronómica.

Nordeste, su pulpo a feira, imprescindible

Pulpo en Nordeste

Empezamos nuestra ruta en la Avenida del Puerto, junto al puerto deportivo de Sada, con uno de los clásicos de la localidad: el Nordeste. Abierto en 1999 por Valentín García y su hermano, este restaurante tiene muchas especialidades, pero sin duda su pulpo a feira es uno de los platos que más destacan. De cocción perfecta, ligeramente picante, fresco… muy sabroso. Un plato que bien merece la visita por sí solo.

Si quieres otras opciones para acompañar al pulpo, te recomendamos la carne asada o los callos si vas en domingo. Abre a diario, salvo los miércoles.

O Timón, raxo Timón, la especialidad de la casa

Raxo de O Timón

Dejamos la zona del puerto para trasladarnos al centro de Sada, más concretamente a la calle peatonal Río. Allí, entre diferentes bares y restaurantes, nos espera Jorge, propietario de O Timón, un referente de la cocina marinera en la localidad. En esta taberna, pese a que su gran especialidad es el pescado, con producto fresco a diario como lenguado, rodaballo o san Martiño, nos acercamos a probar un plato de carne: el raxo Timón, una de las grandes especialidades del local. Elaborado con cerdo, el raxo está blandito, jugoso, muy sabroso… acompañado de unas ricas patatas fritas. Un plato de diez.

Además, en O Timón cuidan mucho la bodega y cuentan con más de 100 referencias de vino y otras tantas por copa. Un restaurante en el que se cuida cada detalle… y se nota.

Droguería, ensaladilla rusa con personalidad propia

Ensaladilla rusa en La Droguería_

Sin salir de la calle Río, unos metros más adelante visitamos uno de los locales de moda de Sada: La Droguería. Regentado por dos jóvenes que no superan la treintena, este negocio está en boca de todo el mundo por su cocina atrevida y personal. En su carta encontramos rape al curry con calabaza caramelizada y piparras, tacos de gambas al ajillo o gyozas, pero su plato estrella tiene un nombre muy conocido: la ensaladilla rusa. Fiel a la esencia del restaurante, la ensaladilla rusa de La Droguería no es una ensaladilla al uso. Está elaborada con una emulsión de encurtidos y un salmón que marinan ellos mismos; el resultado tiene mucho punch. Equilibrada y con carácter, un bocado que querrás repetir.

Os recomendamos que pidáis el curioso pan de grelos y que estéis atentos a sus redes, donde anuncian sus sesiones de vermut con dj en directo y mucho ambiente.

D Landras, tablas de embutidos y quesos al corte

En cualquier ruta de raciones y platos para compartir que se precie debe aparecer una buena tabla de embutidos y en Sada, la mejor se prepara en la charcutería D Landras, en el Paseo de la Playa. Aquí Marcela, su dueña, junto a su equipo corta a cuchillo los jamones ibéricos que cuelgan del techo y las cuñas de queso de su mostrador para ofrecer tablas combinadas de gran nivel.

También cuentan con una pequeña cava de vinos y terraza en verano. ¿Se os ocurre un plan mejor que disfrutar de un plato de jamón ibérico con una copa de buen vino al borde del mar?

Vinacoteca Burdeos, tostas XXL para compartir

Tosta de caballa y tomate en la Vinacoteca Burdeos

Si antes citábamos las tablas de embutidos como un clásico en cualquier listado de raciones, ocurre lo mismo con el protagonista de la Vinacoteca Burdeos: sus tostas. La variedad es enorme, casi tanto como el tamaño de cada una, que aquí se sirven en versión XXL. Entre ellas, os recomendamos la de ventresca con tomate, la de revuelto de morcilla o la de pimiento de piquillo con queso Idiazabal.

Si os quedáis con hambre, otro de los grandes clásicos de la Vinacoteca Burdeos es su entrecot, que sirven fileteado y de una altísima calidad.

Sada demuestra que posee una escena gastronómica viva, diversa y con personalidad propia. De lo más tradicional a lo más creativo, estas cinco paradas confirman que aquí se viene a compartir, a picar y a disfrutar sin prisas, alrededor de una buena mesa.