El postre típico de otoño que todos adoran en A Coruña: Es muy fácil de preparar y rico en fibra

Todo el mundo sabe que en Galicia se come de maravilla. La gastronomía está protagonizada principalmente por mariscos y pescados, aunque no nos podemos olvidar de los productos de la tierra. Las recetas tradicionales de la cocina gallega permiten a locales y visitantes disfrutar de platos reconfortantes y nutritivos en los meses más fríos del año, pero un dulce no amarga a nadie y hay uno que todos adoran en A Coruña.

Las castañas son un fruto seco abundante en Galicia, sobre todo en zonas de Ourense y Lugo, por eso se usaban (y se continúan usando) para cocinar tanto dulces como guisos. En realidad, la composición nutricional se asemeja más a la de los cereales y, por tanto, la cantidad de grasas es notablemente inferior a la que contienen el resto de los frutos secos. Gracias a que su contenido en agua es cercano al 50%, las castañas son un alimento ideal para apaciguar el hambre en los días de otoño.

Este ingrediente se emplea en multitud de recetas en Galicia, pero en esta ocasión te vamos a contar los pasos a seguir para elaborar un dulce que encantará a los más golosos. La bica de castañas es un auténtico majar, tanto por el sabor como por su escasez, y en el libro A Carón do Lume, de Mónica Prego, localizamos una receta que conquistará a los paladares más exigentes. En el libro, la autora ofrece multitud de recetas gallegas, humildes y tradicionales, que pretenden despertar la memoria, transmitir el sentimiento y la historia que acompaña a cada una de ellas.

El ingrediente principal de la bica de castañas son evidentemente las castañas, aunque para preparar este dulce también hay que tener en la despensa la siguiente lista de ingredientes:

200 gramos de mantequilla derretida

100 gramos de nata

150 gramos de azúcar

8 huevos

300 gramos de levadura al 50% (natural o con levadura de panadería)

100 gramos de harina de trigo

200 gramos de harina de castañas

40 gramos de azúcar para espolvorear

1 chorro de anís

1 pizca de sal

Ralladura de 1/2 limón

En cuanto a los pasos para la elaboración de este dulce típico gallego, sobre todo de la temporada de otoño, son los siguientes, si bien es cierto que puede haber algunas modificaciones según el gusto de cada persona:

Refrescamos la levadura natural. Encendemos el horno a 180ºC y untamos de mantequilla un molde de 33x12 cm Batimos la mantequilla derretida con la nata y el azúcar y una pizca de sal y, cuando esté bien cremosa, añadimos los huevos, uno a uno, y sin parar de mezclar la masa Incorporamos la ralladura de limón y la levadura y seguimos mezclando, hasta lograr una textura cremosa. Tamizamos la harina Mezclamos y vertemos la mezcla en el molde untado con mantequilla. Añadimos el azúcar, unas gotas de anís y horneamos durante 1 hora, más o menos Pinchamos la bica con un palillo y, si sale limpio, la sacamos del horno. Dejamos que enfríe. Si podemos esperar hasta el día siguiente para probarla, siempre va a estar más sabrosa

Propiedades nutricionales de la bica de castañas

La bica de castañas es un postre muy sencillo al tiempo que saludable. En primer lugar, las castañas son ricas en fibra y en hidratos de carbono complejos, que han de ser la fuente más importante de energía de nuestra dieta. Estos nos ayudan a mantener los niveles de azúcares equilibrados y disminuyen la sensación de hambre durante más tiempo. " Además, la cantidad de grasa también es bastante

similar a la de los cereales y por lo tanto notablemente inferior a la que contienen el

resto de los frutos secos", indica la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

El contenido en agua es cercano al 50%, lo que convierte las castañas en un alimento ideal para apaciguar el hambre en los días frescos de otoño. En cuanto a los minerales, las castañas destacan en fósforo y, con menor cantidad, en potasio y magnesio, mientras que los contenidos en vitaminas no son muy significativos, siendo más altos para las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6) y algo más bajos para la vitamina E.

Luego, el huevo campero es proteína de alta calidad, un nutriente que tiene un papel esencial en fortalecimiento de los huesos, los músculos y la piel. Es un alimento de elevado valor nutritivo que, según la Fundación Española de la Nutrición, incluye un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados. De entre las vitaminas destacan las vitaminas D y A, y las del grupo B (B12, B2, B3 y folatos). Entre los minerales, el yodo, el selenio y el fósforo por su elevado contenido en fosfolípidos.