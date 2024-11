Guía Repsol 2024: Estos son los 26 locales de Galicia reconocidos como 'Soletes con Solera'

La Guía Repsol ha presentado esta semana un nuevo listado de más de 300 nuevos 'Soletes con Solera' repartidos por toda España, 26 de ellos en Galicia. En esta décima edición, los Soletes homenajean la tradición y reivindican tanto los negocios clásicos que han resistido al pasado del tiempo como el empuje de los más jóvenes que han decidido apostar por lo auténtico.

"Queremos celebrar a quienes se han mantenido fieles a los sabores en los que se reconocen varias generaciones. Estos Soletes con Solera comparten una filosofía común que se nutre del entorno y la herencia recibida, tan vigente en pueblos y ciudades pequeñas y que en los últimos tiempos ha contagiado de ese arraigo a las grandes urbes y a una parte de los que están estrenando sus negocios", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Los locales que este 2024 han recibido este distintivo han sobrevivido durante décadas, algunos de ellos llegando a ser centenarios, si bien también se ha homenajeado a los procesionales más jóvenes que han tomado la decisión de apostar por un negocio más tradicional. En Galicia, 26 negocios han sido homenajeados: 9 se ubican en A Coruña, 7 en Pontevedra, 7 en Lugo y 3 en Ourense.

A Coruña

Arco da Vella (Finisterre)

En el pueblo del cabo del fin del mundo se localiza un restaurante espectacular reconocido por la Guía Repsol. Se trata de Arco da Vella y está en el Paseo de Ribeira, justo delante del puerto. El sitio es increíble y la comida de primerísima calidad. Abre en horario de mañana, excepto los sábados, que también abre por la tarde. El martes cierra por descanso.

Casa Ponte (A Coruña)

Casa Ponte es una vinoteca de la calle Juan Flórez. Un local clásico de la ciudad herculina donde tomar una cerveza o un vermú acompañado de una tapa. Un lugar para comer bien con un trato exquisito que enamora a sus clientes.

Jumbo H1 (A Coruña)

Una hamburguesería auténtica de Os Mallos con burgers a 3 euros y perrritos a 2,40 euros. "Era algo innovador en la época porque quitando la cadena Hut nadie sabía lo que era una hamburguesa. Todo fue muy bien desde el primer día, con gente continuamente", explica Purificación Vidal, más conocida por familiares y clientes como Puri.

Rodolfus (A Coruña)

La Ciudad Vieja esconde una pequeña tienda de alimentación con una zona de degustación. "No, no somos restaurante: somos tienda con espacio degustación. No tenemos cocina y no elaboramos platos a partir de producto fresco, pero sí cortamos, combinamos, calentamos, emulsionamos, aliñamos y emplatamos… casi todos los productos que tenemos en la tienda están a disposición para consumir también en el local", aclaran en su perfil de Instagram.

Chichalovers (Santiago de Compostela)

La bocatería Chichalovers es fruto de la unión de dos legados: el ganadero y el hostelero, "coa intención de recuperar as nosas raíces e poñer en valor o producto de proximidade e o territorio". La carta es amplia y muy variada, incluyendo también opciones para personas con dietas vegetarianas.

O Gato Negro (Santiago de Compostela)

La tasca más antigua del centro histórico de la capital gallega elaborada unas empanadas rellanas de sardina o pulpo para chupase los dedos. Es parada obligatoria para todos aquellos que estén de visita por Compostela. Abre de martes a sábado en horario de 12:30 a 15:00 horas y de 19:30 a 23:00 horas.

O Ribeiro (Corcubión)

O Ribeiro es una taberna marinera donde disfrutar deliciosos platos como langostinos crujientes, mejillones en escabeche, hamburguesas y guisos de chopo. El local está en la calle Antonio Purrúa.

Oliva Bar e Lavar (Ferrol)

Oliva Bar e Lavar se encuentra en el número 13 de la calle Socorro de Ferrol. Es un lugar pequeño, pero con mucho encanto. Ofrece platos de comida casera con productos de calidad. También preparan desayunos y unos pinchos deliciosos que deberías probar al menos una vez en la vida.

Os Arcos (Betanzos)

Si estás de visita por Betanzos, el restaurante Os Arcos es uno de los mejores de la zona. Local de comida casera especializado en carrilleras al Mencía y ternera asada con patatas, aunque no te debes perder su exquista tortilla de patatas, poco hecha y muy sabrosa. Prepara comidas por encargo y para llevar.

Pontevedra

Besadío (Pazos de Borbén)

Parrillada-cafetería con menú del día especializada en todo tipo de carnes á pedra. Dispone de un amplio salón para la celebración de eventos, comidas por encargo y para lleva. Besadío, en Pazos de Borbén, lleva más de 20 años en el sector.

Campos (Vilagarcía de Arousa)

Campos es un bar de "toda la vida" que ofrece todo tipo de comidas. Trato muy cercano y local acogedor. Si no sabes qué plato elegir, los callos son un acierto seguro.

El Molino (Vigo)

El Molino lleva endulzando Vigo desde hace 70 años. Es una pastelería de calidad ubicada en la rúa Policarpo Sanza. Las palmeras de chocolates están buenísimas, aunque tampoco te puedes perder sus croissants, turrones y polvorones.

La Viuda (Pontevedra)

Menú del día, raciones, mariscos, tortilla, pescados, cordero... La Viuda ofrece todo tipo de comidas en Pontevedra. Es un lugar con una cocina de 10 e ideal para ir en familiar. Abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, a las 10:00 horas.

O Regato Pequeno (Pontevedra)

Aquí disfrutarás de una comida de lujo y un exquisito trato del personal. El restaurante es pequeño, pero muy acogedor. Todo el mundo habla maravillas de O Regato Pequeño. "La comida muy buena, los postres riquísimos y los camareros muy profesionales y atentos", dice una de las decenas de reseñas en TripAdvisor.

Muiño da Chancha (Meaño)

Un espacio único que combina la cocina típica gallega con la arquitectura tradicional. Es un lugar estupendo para comer y cenar. A principios de los años 80 la familia Domínguez-Fernández adquirir un molino del siglo XVIII que en 1995 abrió sus puertas como restaurante, culminando así un sueño familiar.

O Con de Aldrán (Cangas)

En Cangas do Morrazo se encuentra otros de los restaurantes destacados por la Guía Repsol: O Con de Aldrán. El local se encuentra en una casa de piedra a escasos pasos del mar, "en cuya terraza casi se puede sentir el agua bajo nuestros pies". Sus especialidades son los mejillones en escabeche de naranja, el pulpo a la plancha con cachelos y los berberechos.

Lugo

A Taberna de Montse (Riotorto)

El pulpo, el cocido gallego y la carne de jabalí y corzo son las grandes especialidades de A Taberna de Montse. Hasta el momento la única publicidad de este negocio de Riotorto ha sido el boca a boca y el saber hacer de monte Castañeira y su madre.

As Triegas (Folgoso do Courel)

Íntimo, acogedor y cómodo. Así es el restaurante As Triegas, en Folgoso do Courel. En él disfrutarás de menús tradicionales gallegos en un entorno privilegiado. El comedor tiene capacidad para alrededor de 32 comensales.

Cantábrico (Lugo)

El restaurante Cantábrico de Lugo es siempre un acierto seguro. Excelente cocina y trato amable en pleno centro de A Fonsagrada.

Mazo de Santa Comba (Lugo)

Este restaurante está en un entorno de ensueño, al lado de un pequeño río, el río Chamoso. La carta está basada en la comida tradicional y casera gallega, llena de productos autóctonos y de temporada. En la bodega los clientes también pueden encontrar excelentes vinos de la D.O. Rías Baixas, D.O. Rioja y D.O. Ribeira Sacra, entre otros.

Delicias Roasters (Ribadeo)

Los amantes del café de especialidad tienen una cafetería encantadora en Ribadeo: Delicias Roasters. Su andadura comenzó en 1999 siendo un local con una estética y una clientela tradicional, si bien en 2014 el negocio familiar cambia de generación y apuesta por un cambio radical. "Hemos realizado obras, modificado la carta, nos hemos formado como baristas, tostadores, catadores... Todo para ofrecer un mejor café y adquirir un gran producto", apunta en su página web.

La Alianza (Mondoñedo)

La confitería La Alianza elabora dulces artesanos de 1892. Es uno de los mejores sitios de la zona para probar la famosísima Tarta de Mondoñedo, así como otros deliciosos postres: roscas de Ribadeo, pastas artesanas, bombones, tarta de Almendra

Villacol (Cervantes)

Villacol es un restaurante ubicado muy cerca de la A-6 que ofrece una estupenda cocina regional con los mejores productos de proximidad. La comida es casera y los platos son muy abundantes. Dispone de un menú del día a buen precio.

Ourense

Italia (Verín)

¿Viajar a Italia sin salir de Verín? En la rúa das Flores se localiza una pizzería que enamora a todos: Italia. La relación calidad-precio es espectacular y lo mejor de todo es que dispone de una amplia y variada cartas de pizzas: margarita, salami, romana, funghi, napoli, mafiosa, siciliana, diavola, quattro formaggi, bacon, peperoni, barbacoa, guanciale...

Catador (Ourense)

Un hogar de comida de calidad con un enfoque tradicional que nunca defrauda. En un ambiente familiar y tranquilo, los comensales pueden disfrutar de un sinfín de platos: bistec de ternera, pulpo á feira, calamares a la romana, lacón con grelos, carrilleras de cerdo ibérico estofadas... Está en la rúa dos Fornos y abre de miércoles a sábado, en horario de 12:30 y 15:30 horas y de 19:45 a 23:30 horas. Martes y domingos, solo en horario de mañana: de 12:30 a 15:30 horas.

Pepinillo (Ourense)

Pepinillo es un bar "de toda la vida" que lleva más de 75 años funcionamiento. Durante todo este tiempo el negocio hostelero ha ido pasado de generación en generación para que pedres e hijos den continuidad a la fórmula que hace que sus bocadillos sean un imprescindible en la ciudad de As Burgas desde 1946.