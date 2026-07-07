Una aldea de 1.195 habitantes celebra sus fiestas con Grupo Ráfaga y varias orquestas a partir del 15 de julio

El verano gallego no se entiende sin los cientos de fiestas que se celebran a lo largo y ancho de la comunidad. Durante los meses de julio y agosto no importa a qué zona vayas, porque en cada municipio habrá un palco montado para disfrutar de sus celebraciones populares con las mejores orquestas, propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos.

El próximo sábado 11 de julio comienzan las Festas do Carme en Cabo da Cruz, en Boiro (A Coruña) con un torneo de bolos y un partido de solteros contra casados. No será hasta el 15 de julio cuando empiece la programación con actuaciones de orquestas, actividades para todos los públicos y hasta una fiesta ibicenca.

Festas do Carme en Cabo da Cruz

Cabo da Cruz es el principal núcleo de población de la parroquia de Santa María do Castro, perteneciente al Ayuntamiento de Boiro (A Coruña) y ya lo tiene todo listo para sus Festas do Carme 2026.

La programación comenzará el sábado 11 de julio con una cita deportiva muy arraigada en la localidad. A las 10:00 horas se celebrará el torneo de bolos tradicionales en el Campo de Triñáns. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, el campo de Valiño acogerá el esperado partido de fútbol entre solteros y casados, un clásico festivo de cada año.

Tras unos días de espera, la celebración continuará el miércoles 15 de julio. Desde las 09:30 horas, los grupos tradicionales Arume y O Ar de Loureda recorrerán las calles con un animado pasacalles. La tarde estará dedicada al público infantil con la tradicional cucaña, mesas de maquillaje infantil y juegos populares a partir de las 17:30 horas.

A las 20:00 horas, el Parque do Subuqueiro será escenario del espectáculo infantil de Paco Nogueiras. La jornada terminará con una gran verbena desde las 22:30 horas, protagonizada por la orquesta New York, el grupo Ráfaga y la sesión musical del DJ Rafa Stray.

El jueves 16 de julio, día grande de la festividad, volverá el pasacalles matinal a las 09:30 horas. A las 11:30 horas tendrá lugar la salida de la imagen de la Virgen hacia la Lonja, donde a las 12:00 horas se celebrará la misa cantada.

Finalizado el oficio religioso, dará comienzo la tradicional procesión marítima. Por la noche, la verbena arrancará a las 22:30 horas con la orquesta Saudade y DJ Manu X. A la medianoche tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales.

Las celebraciones concluirán el viernes 17 de julio con la popular Fiesta Ibicenca. La cita comenzará a las 22:30 horas y será el broche final de varios días de música, tradición y actividades populares.