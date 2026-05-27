Gran pulpada, churrascada y 3 días de fiesta en Culleredo (A Coruña) desde este viernes: con varias orquestas

A Corveira, en la parroquia de Rutis, en Culleredo, ya está lista para vivir uno de los fines de semana más animados de la comarca de A Coruña. Desde este viernes y hasta el domingo 31 de mayo, este lugar celebrará sus fiestas con música en directo, ambiente festivo y una programación pensada para todos los públicos.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actuaciones de orquestas y diferentes degustaciones gastronómicas que convertirán la celebración en una cita perfecta para bailar y comer a reventar a solo 10 minutos de A Coruña.

Tres días de mucha verbena

La parroquia de Rutis, en el municipio de Culleredo, ya está preparada para vivir uno de los fines de semana más animados con las tradicionales fiestas de A Corveira: tres jornadas repletas de música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El programa arranca el viernes 29 de mayo con una gran churrascada popular prevista a las 20:00 horas. La noche continuará con una intensa verbena desde las 23:00 horas, amenizada por la orquesta Fania Blanco Show y la discomóvil DFM junto al DJ Zalo, que pondrán ritmos hasta bien entrada la madrugada.

El sábado 30 llegará cargado de propuestas para todos los públicos. La sesión vermú comenzará a las 14:30 horas con la actuación de la orquesta Acordes. Por la tarde, los niños serán protagonistas gracias a la divertida fiesta de la espuma organizada a partir de las 18:00 horas.

Más tarde tendrá lugar una exhibición de la Escuela de Danza Crossbody, antes de dar paso a una gran pancetada acompañada de filloas. La jornada concluirá con otra animada verbena, nuevamente con la orquesta Acordes y la música de DJ Zalo.

Fiestas de A Corveira, en la parroquia de Rutis, en Culleredo (A Coruña)

El domingo 31 estará marcado por los actos tradicionales y religiosos. La mañana comenzará con dianas y alboradas desde las 09:30 horas. Al mediodía se celebrará una pulpada y, posteriormente, la misa solemne seguida de procesión en la capilla de A Corveira.

Como cierre festivo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la sesión vermú infinita amenizada por el dúo Xilo e Carlos, poniendo el broche final a unas fiestas inolvidables.