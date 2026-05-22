Un grupo de amigos recupera las fiestas de su barrio en Santiago: "No esperábamos esta acogida"

En Santiago existen muchas más fiestas más allá de la Ascensión y el Apóstol. Los barrios de Conxo, Sar, San Lázaro o San Pedro celebran cada año sus fiestas más locales animando y llenando las calles de música, gastronomía, talleres y hasta con sus propios cabezudos. El año pasado, un grupo de amigos decidió que su barrio no iba a ser menos y, después de diez años, recuperaron las fiestas en Fontiñas.

Por segundo año consecutivo, el barrio contará con sus fiestas los días 12, 13 y 14 de junio gracias al trabajo de una comisión formada por 20 jóvenes de entre 23 y 28 años con el objetivo de fomentar y dinamizar la vida en el barrio.

"A idea xurdiu entre un grupo de amigos que levaban moito tempo sen ter festas no seu barrio e foi como recuperar algo que nós tamén iamos desfrutar" explica Marta, miembro de la comisión, sobre cómo se creó la comisión de fiestas entre sus amigos.

A través de un grupo de WhatsApp comenzaron a organizarse. Su presidenta, Sara, lanza una encuesta periódicamente en la que cada miembro de la comisión escoge el día para reunirse y organizar de los preparativos.

El año pasado, cuenta Marta que fue "máis complicado" porque ninguno de ellos sabía "que cousas se necesitaban para montar unha festa": "Ves un palco, unha barra, pero non tes nin idea de todo o que hai detrás. Non sabes como solicitar permisos, non sabes con quen tes que falar para que traian unha carpa homologada, por exemplo".

Este año es diferente. El grupo de amigos ya cuenta con más experiencia y saben "a que porta tes que chamar para conseguir cada cousa", con la programación hecha y la cuenta atrás para celebrar, a falta de tres semanas, las fiestas de su barrio

La respuesta del año pasado por parte de sus vecinos (y no tan vecinos) fue todo un éxito, tanto fue así que durante el primer día "ás tres horas rematamos todo o alcohol que tiñamos collido para todo o fin de semana".

Recuerda Marta como llamaron, "desesperados", al proveedor encargado de traer las bebidas quien les comentó que la cantidad que les había entregado para las fiestas de su barrio era la misma para celebraciones "xa asentadas e boas ás que vai ir a xente". "Nós rematámolo o primerio día ás tres horas" y tuvieron que buscar las bebidas en los bares del barrio y hasta fuera de él, yendo hasta Amio, por ejemplo.

"Non esperábamos esta acollida" señala Marta quien también explica que Fontiñas es un barrio constituido principalmente por familias con "moita xente nova que, ao mellor, tiña 15 anos cando a última vez se fixo aquí a festa".

Una fiesta para "construír e facer barrio"

Jóvenes, y no tan jóvenes, disfrutaron el pasado mes de septiembre de tres días llenos de música, con orquestas charangas, discotecas móviles y, como no, de la sesión vermut, pero también de otras actividades. La comisión organizó un mercadillo artesanal con marcas locales o un torneo de 3x3 en colaboración con el club de baloncesto ADB Fontiñas con la idea de "construír e facer barrio".

"O torneo de 3x3 foi algo superguai onde moitos de nós formamos parte dese club, foi unha iniciativa que construímos en conxunto con eles", rememora Marta, unas actividades que volverán a repetirse este año. Para el torneo de 3x3, que se celebrará el jueves 11 de junio, ya es posible inscribirse a través de su cuenta de Instagram, así como al taller de Cantos de Taberna.

La comisión de fiestas también colabora con otras entidades y asociaciones del barrio, como la red vecinal Construindo Barrio con la que organizarán actividades para los más pequeños durante todo el sábado 13 de junio o con el Espazo de Lecer María Miramontes donde ese mismo día se organizará en el parque do Vieiro una merienda entre las familias, "é moi guai ver como outras asociacións que hai no barrio nos imos xuntando para facer cousas".

Este año, además, Fontiñas volverá a tener sus fiestas por San Antonio. El año pasado este día coincidía con la celebración de O Son Do Camiño y la comisión de fiestas decidió moverla para el mes de septiembre porque no esperaban tanta multitud de gente, "se a poñemos nun fin de semana no que casi toda a xente potencial que pode vir ás festas, xente nova, non vai estar, perdemos o tempo".

O Son Do Camiño se celebrará justo una semana después, recuperando así la fecha tradicional de las fiestas de Fontiñas, aunque desde la comisión aclaran que no quieren estar ligados con este patrón, "somos unha comisión laica", pero sí que hablaron con el cura para ponerse de acuerdo con los horarios. "A festa chámase a Festas de Fontiñas, non a Festa na honra de San Antón" aclaran y, si la fiesta vuelve a coincidir con la celebración del festival, al igual también se vuelve a cambiar las fechas.

Por si no les llegó a poco la celebración de septiembre, en diciembre la comisión volvió a armar la fiesta con el "Nadaliñas", la Navidad en Fontiñas, el 20 de diciembre y que también gozó de una gran acogida entre el barrio. A través de un formato de "música continuada", organizaron una fiesta con música que dio comienzo al mediodía y no finalizó hasta las cuatro de la mañana que buscaba "volver xuntar o barrio en datas significativas".

Hasta a Luis Zahera es del 15707

Toda fiesta tiene un precio. Con el objetivo de recaudar dinero para organizar todas estas actividades, la comisión ideó el diseño de unas camisetas cuya primera obtención "era recadar cartos". "Queríamos tamén buscar algunha estratexia para cubrir a posible falta de que a xente non dera cartos nos domicilios" explica Marta.

Así, crearon unas camisetas que sirvieron también para "crear unha identidade" a partir del logo 15707, el código postal del barrio. Una camiseta y un logo que llegó hasta el actor Luis Zahera quien llegó a ponérsela en un vídeo para animar a la gente a asistir a las fiestas del barrio.

Camiseta de este año de las fiestas de Fontiñas Sara García

Este año repiten outfit. Estela López está al cargo, nuevamente, del diseño que cambia el color gris del año pasado por el blanco, pero con el mismo código postal que los identifica y con el mensaje "Somos ben de barrio" a las espaldas