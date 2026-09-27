Navidad sobre el Guadalquivir: así es el crucero que recorrerá Andalucía este diciembre

Seis días a bordo del MS La Belle de Cadix para descubrir los mercados navideños, el patrimonio y los sabores de Sevilla, Cádiz y El Puerto de Santa María.

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Hay destinos que adquieren otra atmósfera cuando llega diciembre. Las calles se llenan de luces, los mercados recuperan el bullicio de las fiestas y la gastronomía se convierte en una forma más de celebrar. En Andalucía, donde las tradiciones navideñas se mezclan con siglos de historia y una marcada cultura gastronómica, existe una manera diferente de recorrer el sur: hacerlo desde el agua.

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, el MS La Belle de Cadix navegará por Andalucía en un itinerario de seis días y cinco noches que combina patrimonio, mercados navideños, gastronomía y momentos de descanso a bordo. Bajo el nombre "El alma de la Navidad en Andalucía", la propuesta de Halcón Viajes conecta tres destinos: Sevilla, Cádiz y El Puerto de Santa María.

Tres ciudades emblemáticas del sur

El viaje comienza en Sevilla, una ciudad que en diciembre suma al atractivo de su patrimonio el ambiente de las fiestas. El itinerario incluye una visita guiada por la capital andaluza y al Real Alcázar, uno de sus grandes conjuntos monumentales, además de una visita al Palacio de las Dueñas. La gastronomía también forma parte de la ruta. Entre las experiencias incluidas se encuentra una visita a una bodega de Osborne con cata de vinos, para acercarse a la tradición vinícola y a los sabores de Andalucía.

La navegación continúa hasta Cádiz, donde el ambiente navideño se descubre a través de una visita a la ciudad y a su mercado de Navidad. Las calles del centro histórico y la proximidad del Atlántico aportan una perspectiva diferente a esta escapada de diciembre.

El itinerario llega también hasta El Puerto de Santa María, una localidad marcada por su tradición marinera y gastronómica. Entre una visita y otra, el propio trayecto se convierte en parte de la experiencia, con tiempo para contemplar el paisaje del Guadalquivir y disfrutar de los espacios del barco.

Un crucero con todo incluido

El MS La Belle de Cadix, de cinco anclas, cuenta con restaurante, salón/bar, piano bar y piscina en el puente sol, además de camarotes en distintas categorías.

La propuesta incluye pensión completa y bebidas durante las comidas y en el bar, además de las excursiones previstas en el programa. Para quienes parten desde Galicia, también están incluidos los vuelos directos de Santiago de Compostela a Sevilla y regreso, los traslados entre aeropuerto y puerto, acompañamiento desde el origen y el seguro de asistencia y repatriación.

El precio es de 1.285 euros por persona en camarote doble del puente principal, con un suplemento de 515 euros para el camarote doble uso individual. Para más información sobre el paquete, detalles sobre las actividades o reservas puedes llamar o enviar un WhatsApp al 661 219 596, escribir un email a jesusmartin@halconviajes.com o también localizar tu agencia Halcón Viajes más cercana.