Se confirma: la mayor vía verde de Galicia está en A Coruña y es perfecta para recorrerla en bici

La primavera trae consigo una explosión de colores vibrantes en el paisaje gallego. Con la llegada del buen tiempo, muchos turistas optan por visitar Galicia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

Galicia cuenta con numerosos parajes naturales de gran valor, entre ellos las Fragas do Eume y el Monte Aloia, que se pueden recorrer a través de rutas de senderismo o también en bicicleta para cubrir mayores distancias.

La mayor Vía Verde de Galicia tiene 28 km en funcionamiento

Panel informativo de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Entre todos los senderos disponibles en Galicia, destaca la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, la más extensa de la Comunidad, con 28 kilómetros en funcionamiento repartidos en varios ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

Este itinerario, recuperado como vía verde entre Oroso y Cerceda, ostenta el título de la ruta más larga de Galicia hasta el momento y destaca por su profunda conexión con el patrimonio natural, industrial e histórico de la Galicia interior.

Esta vía verde, según la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, sumará este verano 2026 otros 10 kilómetros para llegar a la capital gallega, una alternativa o prolongación del Camino de Santiago para los peregrinos o no peregrinos con alma viaverdera que quieran llegar a pie o bici a la ciudad.

Inaugurada el 4 de septiembre de 2022, la ruta contará con cerca de 40 kilómetros siguiendo los ríos Tambre y Lengüelle.

Así es el recorrido de la mayor Vía Verde de Galicia

La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle arranca en el espectacular Viaducto sobre el río Tambre, una imponente obra de fábrica que regala una vista panorámica del caudaloso Tambre.

Siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril, la ruta permite al visitante adentrarse en parajes únicos donde la naturaleza es la gran protagonista. Robles, castaños y alisos escoltan un recorrido sinuoso que discurre en paralelo al río Lengüelle.

Para los excursionistas más aventureros, el río Lengüelle es el escenario perfecto para el turismo activo. "Varias empresas locales organizan descensos en kayak y canoa, que permiten navegar por sus aguas cristalinas y tranquilas", señala la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Antigua estación de ferrocarril de Garga-Trasmonte Fundación de los Ferrocarriles Españoles

La antigua estación de ferrocarril de Garga-Trasmonte, que cuenta con un área de descanso para comer o beber, se encuentra en el kilómetro 15. A esta altura, el Túnel de A Costa, de 207 metros de longitud, es otro de los grandes atractivos singulares de la vía verde.

Ya en el municipio de Ordes, el visitante puede hacer parada en algunos puntos de interés, como la histórica estación de Ordes-A Pontraga, la iglesia de Santa María o el Museo del Traje.

A continuación, la ruta guía hacia el municipio de Tordoia (kilómetro 24), donde se alcanza una de las cotas más altas del recorrido y donde una de las recompensas será las amplias vistas panorámicas del entorno.

Muy cerca del itinerario, se esconde la impresionante Fervenza de Santaia o de Portociños. Conocida también como Salto do Lobo, esta hermosa cascada presenta un salto de agua de diez metros de altura que da lugar a una poza ideal para refrescarse.

A partir del kilómetro 30, el itinerario se aleja de la traza original del ferrocarril que unía Santiago con A Coruña. La ruta llega a su fin en tierras de Cerceda, concretamente en la antigua estación del municipio, hoy en día rehabilitada como albergue turístico.