MEGA celebra en A Coruña su séptimo aniversario con música, cerveza y maridajes

El Museo de Estrella Galicia (MEGA), en A Coruña, celebrará el próximo 19 de junio su séptimo aniversario con una jornada especial repleta de música en directo, cerveza y experiencias gastronómicas.

La programación incluirá una fiesta nocturna a partir de las 21:00 horas con un concierto íntimo del músico gallego José Brea junto a su banda The Feedback, además de una velada de maridaje con cervezas de la casa y tapas creadas para la ocasión por el restaurante A Espiga.

Las personas interesadas en asistir podrán participar desde este martes en un sorteo organizado a través de las redes sociales del museo.

Además, MEGA ofrecerá durante toda la jornada visitas y experiencias a precio reducido. Las entradas tendrán un coste especial de siete euros y podrán adquirirse a través de la página web oficial de Mundo Estrella Galicia.

A lo largo del día habrá visitas libres y guiadas, algunas con experiencias de tiraje y maridajes con productos gallegos como quesos, conservas o embutidos.

Uno de los museos más visitados de A Coruña

El séptimo aniversario llega, además, en uno de los mejores momentos para el museo, que cerró 2025 con cifras récord desde su apertura.

MEGA alcanzó el pasado año las 60.000 entradas vendidas y registró en agosto su mayor afluencia histórica, con cerca de 10.000 visitantes en un solo mes.

Estas cifras consolidan al Museo de Estrella Galicia como uno de los espacios museísticos más visitados de A Coruña.