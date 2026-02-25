Luis Tosar gana el concurso por su parecido con Bad Gyal: "Soy el 'pussy' que 'mana'"

Anoche, Bad Gyal, Luis Tosar y Rigoberta Bandini visitaron La Revuelta para hablar de sus próximos proyectos y de su participación en la gala de los Premios Goya. La cantante, que actuará en la cita del cine español, presentó su nuevo disco, mientras que Tosar y Rigoberta ejercerán como presentadores del evento, donde además ella también ofrecerá una actuación musical.

Como es habitual en el programa conducido por David Broncano, el humor estuvo muy presente. Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó cuando Luis Tosar apareció "disfrazado" de Bad Gyal para participar en un concurso junto a otras seis personas que competían por parecerse a la artista. Entre risas y bromas, el actor gallego terminó proclamándose ganador.

Luis Tosar se convierte en Bad Gyal

Entre risas y bromas, el actor gallego terminó proclamándose ganador. "Yo creo que es el que más se parece", dijo Bad Gyal nada más verlo caracterizado.

Concurso de parecidos de Bad Gyal



Creo que estaba claro la ganadora 🏹 💅 #LaRevuelta pic.twitter.com/VbtrdDLNt5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2026

"A mí se me parece a Légolas", añadió Grison, desatando las risas y aplausos del público. Poco después, Jorge Ponce preguntó: "Perdón, ¿tú eras?", a lo que un serio Tosar respondió: "Yo soy el pussy K mana", provocando una nueva carcajada general.

La frase hace referencia a la cantante catalana, ya que la utiliza en más de una de sus canciones tan conocidas.

El comentario hizo bastante gracia a los presentes, y Ponce remató: "Se veía sin decirlo que manaba ese pussy". Aunque la decisión no fue sencilla, finalmente Bad Gyal eligió como ganador a "Légolas" (Luis Tosar) y le colocó una banda en la que se leía "Bad Gyal v2def", un premio tan inesperado como celebrado.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentan los Premios Goya

Luis Tosar y Rigoberta Bandini tuvieron su momento en el programa para hablar de la 40 edición de los premios de la Academia de Cine, que tendrán lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona, y en la que ambos serán los encargados de llevar la batuta.

Ambos aprovecharon la ocasión para pedirle a aquellos y aquellas que se hagan con la estatuilla que "sean concisos" a la hora de llevar a cabo los discursos. Algo que, quien sea espectador/a de la gala, sabe que no suele pasar.

Su visita estuvo marcada por la entrega de unos premios muy especiales: los 'Goscar'. "Tienen aspecto de Oscar pero son nuestros Goya", bromeó Tosar antes de comenzar el peculiar reparto de estatuillas.

El actor entregó el Goscar a Mejores Efectos Especiales a Grison, mientras que Rigoberta concedió el de Mejor Diseño de Vestuario a Castella.

La cantante también dejó un buen titular: "Me hacía ilusión entregar un Goscar a una mujer, pero brillan por su ausencia en tu programa, cariño mío, es un campo de nabos", le dijo a Broncano antes de entregar el premio a una mujer del público.La gala improvisada culminó con el Goscar a Mejor Entrevistador 2026 para David Broncano.