Fallece un hombre tras sufrir un atropello en Santiago de Compostela

Un hombre ha fallecido en la tarde de este jueves tras sufrir un atropello en Santiago de Compostela, según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press.

En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17:30 horas a través de la llamada de un particular, quien alertó de un atropello en la calle de Edison, en San Lázaro.

Además, en la llamada indicó que podía tratarse de un accidente "grave", por lo que se avisó a Policía Local, que ya tenía constancia del suceso, los bomberos de Santiago y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Finalmente, los profesionales de Urxencias Sanitarias confirmaron el fallecimiento del varón.