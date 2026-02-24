La Policía Local de Santiago multa a la mujer del vídeo donde se ve como maltrataba a su perro

Este domingo se virilizaba en redes sociales un vídeo sobre un caso de maltrato animal, concretamente en las redes de @salseo_usc, que acumula más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En el vídeo, que avisaban de "imágenes sensibles", se podía ver cómo una mujer maltrata a su perro propinándole varias patadas y estrangulándolo en varias ocasiones cuando lo levantaba con la correa.

El vídeo fue grabado en la rúa Salgueiriños de Arriba y, en menos de 24 horas y gracias a la difusión del caso a través de redes sociales, el perro ya está en casa de otra persona. Según informaban desde @salseo_usc, estaba con un amigo "de la persona del vídeo" y esperaban que "quede en buenas manos". La cuenta de Instagram añadía también que habían tratado que le dieran el perro a ellos "para dárselo a una buena familia", pero "no hubo manera".

Gracias también a las redes sociales la mujer ha sido identificada y propuesta para sanción por la Policía Local de Santiago por la tenencia animal "sin chip obligatorio", según informan desde el Concello de Santiago. También confirman una infracción a la Ordenanza Municipal de Posesión e Custodia de Animais "por el maltrato" causado por la mujer al perro que se puede ver claramente en el vídeo.