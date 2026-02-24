La Policía Local de Santiago multa a la mujer del vídeo donde se ve como maltrataba a su perro
Un vídeo en redes sociales mostraba cómo una mujer maltrataba a su perro, propinándole varias patadas y estrangulándolo en varias ocasiones con la correa. La mujer ya ha sido identificada y multada y el perro ya se encuentra en casa de otra persona
Más información: Un caso de maltrato animal en Santiago de Compostela genera indignación en redes
Este domingo se virilizaba en redes sociales un vídeo sobre un caso de maltrato animal, concretamente en las redes de @salseo_usc, que acumula más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En el vídeo, que avisaban de "imágenes sensibles", se podía ver cómo una mujer maltrata a su perro propinándole varias patadas y estrangulándolo en varias ocasiones cuando lo levantaba con la correa.
El vídeo fue grabado en la rúa Salgueiriños de Arriba y, en menos de 24 horas y gracias a la difusión del caso a través de redes sociales, el perro ya está en casa de otra persona. Según informaban desde @salseo_usc, estaba con un amigo "de la persona del vídeo" y esperaban que "quede en buenas manos". La cuenta de Instagram añadía también que habían tratado que le dieran el perro a ellos "para dárselo a una buena familia", pero "no hubo manera".
Gracias también a las redes sociales la mujer ha sido identificada y propuesta para sanción por la Policía Local de Santiago por la tenencia animal "sin chip obligatorio", según informan desde el Concello de Santiago. También confirman una infracción a la Ordenanza Municipal de Posesión e Custodia de Animais "por el maltrato" causado por la mujer al perro que se puede ver claramente en el vídeo.