Iván Rivas anuncia que no repetirá como candidato del BNG en Ferrol tras más de una década de liderazgo

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Ferrol, Iván Rivas, ha comunicado este martes que no será el candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, cerrando así un ciclo político que comenzó en 2015, cuando asumió el liderazgo de la formación en la ciudad.

Rivas explicó en rueda de prensa que su decisión responde a una combinación de motivos profesionales y personales. "Para mí la política es una pasión, pero mi profesión también lo es", señaló, en una intervención en la que defendió que se trata de una reflexión meditada tras más de una década al frente del proyecto municipal del BNG.

El dirigente nacionalista recordó el contexto en el que dio el paso hace once años, cuando el partido afrontaba una situación complicada en Ferrol. Subrayó que entonces asumió la responsabilidad de presentarse con el objetivo de garantizar la continuidad del BNG en la corporación municipal, una presencia que, como remarcó, "se ha mantenido de forma ininterrumpida desde 1991".

En su balance político, Rivas destacó también la evolución reciente de la formación en la ciudad. Según indicó, el BNG fue la única fuerza que incrementó su apoyo electoral en las municipales de 2023, lo que, a su juicio, demuestra que el proyecto "está en una posición más sólida que en 2015".

"Tan importante como llegar es saber irse", afirmó el portavoz, quien añadió que ahora considera que es el momento de dar un paso al lado para facilitar una nueva etapa dentro de la organización. Aun así, defendió que el BNG sigue siendo "la única alternativa política para Ferrol" y expresó su confianza en la continuidad del proyecto más allá de su figura.

Rivas quiso también agradecer el apoyo recibido durante todos estos años. Tuvo palabras para los profesionales de la comunicación con los que ha trabajado, para sus compañeros de corporación y para la militancia del BNG, pero especialmente para la ciudadanía ferrolana, a la que agradeció “el respaldo en circunstancias a menudo difíciles”.

Con este anuncio, Iván Rivas pone fin a una etapa de más de una década como referente del BNG en Ferrol, dejando abierta la incógnita sobre quién encabezará la candidatura nacionalista en las próximas elecciones municipales. En otras ciudades como A Coruña también se produce un cambio de cabeza de cartel, tomando el relevo Avia Veira, la número dos de Francisco Jorquera.