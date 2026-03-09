La Mancomunidad solicita colaboración de la Xunta y la Diputación para promocionar Ferrolterra

El presidente de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió hoy el pleno en el que se informó sobre la solicitud de subvenciones a la Xunta de Galicia y a la Deputación da Coruña para financiar acciones de promoción turística de Ferrolterra. Durante la sesión también se presentaron los resultados de los planes turísticos de 2025.

El convenio solicitado a la Xunta asciende a 56.250 euros, de los cuales 45.000 euros provienen de la administración autonómica y 11.250 euros de la Mancomunidad.

Entre las iniciativas destacan la continuidad del Turismo Slow, el apoyo a eventos como el Ares Indiano, la promoción de la gastronomía local, actividades para valorar el patrimonio ornitológico con escolares y la difusión del Camiño a Santo André de Teixido.

Según indicaron, en 2025 el número de establecimientos adheridos a la marca Slow aumentó a 23 en Ferrolterra, cumpliendo requisitos verificados periódicamente.

El proyecto presentado en la convocatoria provincial DP0030 suma 187.500 euros, con 150.000 aportados por la Deputación y 37.500 por la Mancomunidad.

El objetivo es consolidar ofertas territoriales como la arte urbana y el turismo activo, mejorar productos adaptados a distintos perfiles de turistas, financiar la participación en ferias y grandes eventos, y cubrir servicios básicos como la formación de socorristas.

Sobre este último aspecto, se explicó que en 2025, a pesar de haber difundido intensamente el programa, solo 42 personas superaron las pruebas selectivas para acceder al curso, que contaba con 50 plazas, y finalmente completaron la formación 35 alumnos.

Destaca el creciente protagonismo de las mujeres en esta profesión, que representan el 40% de la última promoción de socorristas.

Con estas medidas, la Mancomunidad reafirma su apuesta por posicionar Ferrolterra como un destino turístico diverso y sostenible, potenciando sus recursos naturales, culturales y patrimoniales.