Las comunidades energéticas de ITG permiten ahorrar 400 euros anuales en la luz en Galicia

El centro tecnológico ITG ha impulsado comunidades energéticas locales con una tecnología que permite a 350 usuarios de Galicia y Portugal ahorrar unos 400 euros al año en su factura de la luz. Estos consumidores, ubicados principalmente en entornos rurales, forman parte de las 14 comunidades impulsadas por ITG que ya están en activo o en marcha.

Su tecnología permite generar, gestionar y compartir su propia energía, reduciendo costes y mejorando la eficiencia energética. De manera paralela, el centro destaca que esta iniciativa permite también dinamizar el territorio ante desafíos como la despoblación o la pobreza energética. En España y Portugal, el 20,8% de los hogares están en riesgo.

Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG, explica que "las “CEL son una nueva herramienta, propuesta por la Unión Europea, que garantiza la participación de ciudadanos, empresas y administraciones públicas en el sistema energético, promoviendo su descentralización y un consumo local y compartido mucho más eficiente al evitar el transporte de la energía”.

Estos sistemas funcionan colocando paneles solares en un edificio municipal, como colegios o naves. Luego, la energía generada se reparte entre los miembros de la comunidad. Dentro de Galicia, destacan las de Xermade y Moeche. En Portugal, hay una en Culatra con la que se autogestiona una comunidad de pescadores.

"Varias de estas iniciativas han contado con financiación pública de la Unión Europea a través del programa Interreg España–Portugal (POCTEP), porque el autoconsumo compartido es un clave en latransición energética que debemos afrontar en los próximos años", explica Charlón.

De manera paralela, ITG trabaja en sus laboratorios de A Coruña y Vigo para testear soluciones en un demostrador de comunidades energéticas que integra instalaciones solares, sistemas de almacenamiento y herramientas avanzadas de gestión basadas en algoritmia e inteligencia artificial; lo que permite optimizar el reparto de la energía maximizando los beneficios.

Además, el centro tiene en marcha cursos y guías prácticas para que las comunidades puedan replicar estas iniciativas de manera autónoma.