La soledad de la Casa Escariz de A Coruña: 28 viviendas, la mitad vacías, viejas o con obras

En la Casa Escariz de A Coruña, el edificio de casi un siglo de antigüedad de la plaza de Pontevedra con portales en las calles Payo Gómez y Teresa Herrera cuyos gestores quieren rehabilitar y el Concello tener en propiedad, hay 28 viviendas. La mitad están desocupadas y prácticamente la totalidad de residentes que quedan las usan en régimen de alquiler.

Quienes se han marchado en los últimos años lo hicieron porque vencieron sus contratos de arrendamiento y no fueron renovados o la renta fue incrementada por los gestores del inmueble, la Fundación Manuel Piñeiro Pose, según ha podido saber Quincemil.

Algunos inquilinos hicieron obras; después unos se marcharon y otros se quedaron, y en la actualidad hay también reformas en viviendas sin habitar. Fuentes consultadas por este medio señalan que los pisos, de entre 90 y 100 metros cuadrados, "estaban viejos y hubo que hacer bastante obra".

Otras fuentes añaden que las viviendas más antiguas han tenido humedades y llevan mucho tiempo sin arreglar. Entre los que se fueron y los que continúan hubo y hay familias en las que más de una generación ha vivido en el inmueble.

Fachada de la Casa Escariz en la calle Teresa Herrera, con material de obra frente al portal. Quincemil

Otros inquilinos decidieron dejar la Casa Escariz y "mudarse cuando empezó la disputa por la titularidad" entre la gestión y el Ayuntamiento, que ha llegado a los juzgados, comentan las fuentes.

El conflicto jurídico, que se puede prolongar indefinidamente, y el temor al aumento del precio de los alquileres animaron a residentes a buscar otro lugar donde vivir, explican las fuentes.

Una rehabilitación paralizada

En el videoportero de la calle Payo Gómez hay pulsadores para 11 viviendas; en el de Teresa Herrera, para 17. La instalación de estos elementos es una de las novedades que se han hecho en el edificio últimamente, desde una pequeña reforma que llevó a cabo la fundación en 2008.

Los gestores, representados por un despacho de abogados, quieren acometer ahora una obra de mayor envergadura que incluye la restauración de las fachadas, donde algunas ventanas de madera están carcomidas y presentan un aspecto deteriorado.

Los trabajos han sido encargados al estudio SEA Arquitectos, pero el Concello ha paralizado el proceso de tramitación de la licencia para la reforma para analizar si tal ejecución influye en el proceso judicial por la reclamación del edificio.

Viviendas en aparente estado de abandono en la fachada de la Casa Escariz en la calle Payo Gómez. Quincemil

El Ayuntamiento, en cambio, no puso impedimentos el año pasado a la concesión de permisos para obras en viviendas concretas del inmueble, como reformas de baños y cocinas en pisos de ambos portales, según reflejan los informes de licencias de las actas de las juntas de gobierno local.

El frente del portal de Teresa Herrera y su interior tienen materiales de obra en la actualidad (parte ocupa plazas de aparcamiento), pero no hay obreros en el lugar.

Titularidad y usos por determinar

La Fundación Piñeiro Pose aclaró hace unas semanas, poco después de que trascendiera la rehabilitación de la Casa Escariz, que "ninguno de los dos procedimientos judiciales en curso dirimen una disputa sobre la titularidad de los bienes a la fundación que gestiona el legado del testador", el filántropo Manuel Piñeiro Pose. Este indicó en su testamento la voluntad de financiar misas por su alma y prestar socorro a los enfermos del Hospital Municipal, una institución que ya no existe.

Los dos portales de la Casa Escariz en nuevos videoporteros. Quincemil

La entidad gestora señala que le corresponde la propiedad del inmueble de acuerdo con una orden del Ministerio de la Gobernación de 1952 ratificada cuatro años después por el Tribunal Supremo. La fundación asegura que tras la desaparición del Hospital Municipal ha seguido destinando sus recursos a entidades vinculadas al ámbito sociosanitario de A Coruña.

Los gestores señalan que las causas judiciales abiertas pretenden, en un caso, que se considere nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno Local "que ordenaba consignar una cantidad de dinero irrisoria" para que se entregasen sus bienes al Ayuntamiento. En el otro caso se aborda la consignación municipal para que los albaceas entreguen la Casa Escariz, "un acto administrativo meramente instrumental".

El Concello, con el fin de recuperar la titularidad del edificio y destinarlo posteriormente a usos públicos que no ha concretado, llevó el caso a los juzgados. En 2023 la Justicia rechazó la decisión de los gestores de inscribir la Casa Escariz a nombre de la fundación en el Registro de la Propiedad. Dos años después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia validó el acuerdo municipal denunciado por la fundación. La causa está ahora en el Tribunal Supremo.