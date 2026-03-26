¿Por qué hay polémica alrededor de la planta de residuos de construcción en Teo (A Coruña)?

La planta de tratamiento de residuos de construcción que tiene previsto realizar su actividad en Teo ha generado una gran polémica. La Xunta le dio luz verde ambiental el pasado mes de diciembre, pero los vecinos se muestran preocupados por las consecuencias que podría tener para su salud. Precisamente, ayer protagonizaron una protesta frente a la Casa Consistorial y la alcaldesa, Lucía Calvo, salió escoltada del pleno

El proyecto de valorización, promovido por Excavaciones Midón SL, prevé que los residuos sean sometidos a un proceso de triturado, clasificación y aprovisionamiento temporal del producto final. La planta estará ubicada entre las aldeas de Feros y A Torre, en Chacheiras, donde la firma tiene terrenos.

Muy cerca de este edificio hay viviendas y zonas de uso comunitario, lo que ha generado el rechazo de los residentes a que el terreno se destine a una planta de reciclado de materiales de construcción. Los vecinos aseguran que podría provocar una "deterioración significativa de la calidad de vida y de la salud de la vecindad".

El Concello de Teo y los afectados se reunieron a finales de febrero, casi tres meses después de que la Xunta diese a conocer que había dado Luz verde ambiental al proyecto. La polémica ha ido en aumento hasta llegar ayer a su punto álgido, con una protesta frente a la Casa do Concello, de la que la alcaldesa, Lucía Calvo, pidió salir escoltada.

¿Qué trabajos realizará la planta?

La planta de valorización se ubicará en una de 5.600 metros cuadrados ya existente y ubicada en las instalaciones propiedad del promotor. El proyecto, según explica la Xunta prevé la gestión de residuos procedentes de la actividad constructora del promotor, así como de otras empresas.

El material a valorizar serían residuos de construcción y demolición, desde ladrillos hasta tejas, materiales cerámicos u hormigón. El concello señala a este respecto que la empresa "cerrará el ciclo de vida útil" de los materiales de construcción, reduciendo las emisiones de CO2 y residuos contaminantes.

Precisamente, el ayuntamiento explica que Excavaciones Midón SL lleva 20 años realizando actividades industriales en la parcela en la que se ubicaría la planta, que se reconvertirá en un punto limpio para materiales de construcción que en ningún caso implican lodos u otro tipo de material orgánico.

¿Por qué se quejan los vecinos?

Los vecinos afectados por la entrada en funcionamiento de la planta se han agrupado en la Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras. Los residentes en el entorno aseguran estar preocupados por las consecuencias que esta instalación pueda tener para el medio ambiente y la salud de las personas.

Así, consideran que debido a la cercanía de la planta a viviendas y espacios de uso comunitario, incluidos centros educativos y áreas recreativas, esta podría provocar una "deterioración significativa de la calidad de vida y de la salud de la vecindad".

Más allá de esto, la plataforma defiende que el proceso de residuos de obra genera polvo en suspensión y partículas contaminantes lo que, señala en un comunicado, podría "afectar a la calidad del aire, provocar problemas respiratorios y generar situaciones de insalubridad en la zona".

Los vecinos también están preocupados por los ruidos de la maquinaria (trituradoras, cargadoras...) usada en estas instalaciones, así como por los vehículos pesados que circularían por las vías para transportar los residuos.

La contaminación del suelo, el riesgo que supone para los acuíferos y aguas subterráneas y la alteración del equilibrio ambiental son otras de las preocupaciones que señalan desde la plataforma, que teme que la planta se convierta "en un vertedero".

Luz verde ambiental de la Xunta

La Xunta de Galicia dio luz verde ambiental al proyecto a finales de 2025. El informe de impacto ambiental de la Consellería de Medio Ambiente no prevé efectos adversos significativos derivados del proyecto "siempre que se cumpla con los condicionantes fijados".

La documentación presentada por el promotor, señala el Gobierno gallego, fue sometida a participación pública, y además fueron consultados 10 organismos interesados: "Fruto de esas consultas, distintas entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad".

Las evaluaciones concluyeron que el proyecto no va a tener impactos significativos en los ámbitos analizados, por lo que consideran que su puesta en marcha es viable siempre que se cumpla con los condicionantes establecidos en cuanto a población y salud, integración paisajística etc.

¿Cuál es la postura del Concello de Teo?

El Concello de Teo emitió el pasado 20 de marzo un comunicado en el que insiste que no tiene ni tuvo potestad para autorizar la planta. "Se trata de una competencia exclusiva de la Administración autonómica donde el Gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante", recoge el texto.

El ayuntamiento recuerda en el comunicado que el pasado 26 de febrero la alcaldesa y el arquitecto del municipio se reunieron con los vecinos para solventar todas sus dudas, momento en el que se informó de que la planta se implantará en suelo rústico, algo que autoriza la Lei Galega do Solo.

"Conforme á lexislación ambiental, o ente autonómico unicamente pediu ao Concello un informe de viabilidade urbanística da parcela, o cal nin tan sequera foi emitido, sen ter opción a ningunha alegación ou posicionamento", continúa el texto, que recuerda que la autorización municipal no es necesaria para la tramitación ambiental de la actividad.

El ayuntamiento señala que la tramitación de la planta estuvo siempre a exposición pública, por lo que las asociaciones y particulares pudieron ejercer su derecho de alegación.

La alcaldesa sale escoltada del pleno

La alcaldesa de Teo, por su parte, hizo público ayer un comunicado a través de su perfil de Facebook en el que lamentó lo ocurrido en el exterior de la Casa do Concello :"Integrantes de forzas políticas e da plataforma rodearon a casa consistorial esperando a miña saída, tiven que sair escoltada pola policía local de Teo xa que temía pola miña integridade".

La regidora denuncia en su mensaje que los integrantes de la protesta la siguieron hasta el coche increpándola e insultándola, además de golpearla en un brazo y de propinar golpes al vehículo.

"Todo moi democrático", comenta Calvo, que señala que entre las personas que protestaban se encontraba el portavoz de un grupo político.

La alcaldesa, por último, insiste en que el Concello de Teo no tiene potestad para dedicir sobre este asunto. "Unha vergoña, e despois veñen con mocionciñas de paz no planeta, de mulleres e pancartas... Estamos cos veciños no coa politización!", concluye Lucía Calvo.

En respuesta al comunicado, Stop Planta de Residuos Cacheiras ha señalado que lamenta que "se esté intentando desacreditar" la plataforma, "identificándola de manera interesada y ficticia con hechos o actitudes que no forman parte de nuestro modo de actuar".

Precisamente, la plataforma defiende que ha nacido desde una posición "vecinal, cívica y pacífica" para defender a los vecinos de Cacheiras y señala que los mensajes que aparecen en redes sociales "parecen más bien un intento de desviar la atención" de la dejadez de funciones del Concello de Teo.

A este respecto, Stop Planta de Residuos Cacheiras acusa al ayuntamiento de no advertir a los vecinos de que en ese emplazamiento se ubicaría una planta de tratamiento de residuos.