Galicia aprueba un plan de 157 millones frente a los efectos de la guerra: las principales medidas

El Consello da Xunta aprobó este lunes un plan de 157 millones de euros para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio en los sectores que atraviesan más dificultades, así como para ayudar a las familias vulnerables.

El plan establece 20 líneas de actuación entre las que están políticas de choque energético, apoyo financiero a las empresas, protección social e impulso a la transición energética, así como actuaciones encaminadas a la resiliencia logística y propuestas de reforma normativa y fiscal.

"Estamos ante una crisis excepcional y las medidas también tienen que serlo", señaló el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, encargado de presentar el plan ante los medios de comunicación.

La Xunta, de esta forma, destinará 62 millones de euros para empresas y pymes, 6,2 millones de apoyo a las familias, 25,5 millones para el sector pesquero, 19,4 millones para el agrario, 39,3 millones de euros para eficiencia energética y 5 millones para el sector turístico.

Así, el plan busca reducir el impacto del incremento de los costes energéticos y logísticos, sostener la actividad económica y el empleo, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, acelerar las inversiones en transición energética y eficiencia y facilitar la adaptación de las empresas gallegas a un escenario internacional más complejo.

Las medidas se extienden también al conjunto de la sociedad, para proteger a los hogares frente a la inflación energética.

Las principales medidas

Una de las actuaciones más urgentes que establece el plan son los 62 millones de euros de los préstamos que el Igape destinará a empresas afectadas por el incremento de los costes energéticos y por las disrupciones en las cadenas de suministro "para que tengan liquidez y puedan continuar con su actividad".

Corgos explicó a este respecto que se implantará un procedimiento extraordinario de tramitación acelerada para solicitudes de financiación empresarial, que permitirá resolver expedientes en un plazo máximo de 10 días. La agilización también se reflejará en proyectos energéticos en los ámbitos de las energías renovables, industria verde, digitalización y TIC.

Otra de las actuaciones urgentes es la protección de los hogares. La Xunta destinará más de seis millones de euros para moratorias, aplazamientos y condonación parcial de alquileres de las viviendas públicas y para la revisión de los contratos públicos de transporte regular y escolar para que la subida del coste no se traslade al precio final.

Este presupuesto también incluye la agilización del pago de medidas destinadas a acercar recursos lo más rápido posible a los hogares vulnerables, como el Bono Social Térmico, la renta de inserción social de Galicia (Risga) y las ayudas de emergencia social.

Los sectores productivos se reforzarán con más de 44,9 millones de euros. El pesquero recibirá 25,5 millones para la modernización de infraestructuras portuarias, lonjas y cadena de frío con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir costes, y se apoyarán proyectos que incrementen el valor añadido de la producción.

El sector agrario recibirá 19,4 millones para modernizar las explotaciones con la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión, maquinaria orientada al avance de la eficiencia y la reducción de la dependencia de insumos externos. Un total de 10,8 millones se destinarán a la estrategia de promoción agroalimentaria.

Destino Galicia y medidas a largo plazo

La Xunta destina cinco millones de euros para promocionar Galicia como refugio y lugar tranquilo frente a la masificación turística de otros destinos, de forma que "la crisis geopolítica actual sea una oportunidad de mercado, ofreciendo al turista internacional un destino seguro y estable frente a la inestabilidad en Oriente Medio y Asia".

El perfil industrial exportador de Galicia, caracterizado por una elevada dependencia energética, una fuerte especialización en sectores intensivos en consumo de energía y logística y una estructura productiva con el predominio de pymes agrava la vulnerabilidad de la economía gallega ante el incremento de los costes.

En este sentido, la Xunta busca avanzar hacia un modelo más autosuficiente a nivel energético, destinando casi 40 millones de euros para rehabilitar edificios de cara a mejorar su eficiencia energética, entre otras medidas.

El Gobierno gallego también impulsará el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales, donde el consumo es intensivo y el impacto de la inflación energética afecta directamente a la competitividad y al empleo, y fomentará la constitución de comunidades energéticas, para que los grupos de vecinos, pymes o entidades locales puedan asociarse para generar y consumir su propia energía, de manera eficiente.