Un penalti en el descuento deja fuera a Galicia de la final de la Copa de las Regiones UEFA

La selección gallega de aficionados se despidió de la Copa de las Regiones UEFA tras perder en la semifinal ante Canarias en la prórroga, después de que un penalti decisivo inclinara la balanza a favor de los insulares.

A pesar de los esfuerzos y las ocasiones generadas, Galicia no pudo superar a un rival que supo esperar su momento y aprovechar la mínima oportunidad para adelantarse.

Desde el inicio, el encuentro estuvo marcado por el respeto entre ambos equipos. Galicia intentó imponer su juego mediante la posesión del balón, buscando crear ocasiones desde el control, mientras Canarias esperó replegada para intentar sorprender con rápidas contras.

Las primeras ocasiones para los gallegos llegaron en el primer cuarto de hora, con un disparo desde la frontal de Noel Álvarez que se marchó desviado.

Apenas un minuto después, Ander remató de cabeza completamente libre de marca a la salida de un córner, y Adri no pudo superar al portero canario en un mano a mano.

Canarias también tuvo su oportunidad más clara antes del descanso, con un remate de Guayre que el guardameta Andrés logró desviar en la línea de gol.

Tras el descanso, sin cambios en ninguno de los dos equipos, Galicia siguió buscando el gol con insistencia. Un remate de Achore se encontró nuevamente con el portero canario, y a medida que avanzaba la segunda mitad, el ritmo del partido descendió y la cautela comenzó a imponerse, con ambos conjuntos temiendo perder la semifinal.

El tiempo reglamentario terminó sin cambios en el marcador, llevando el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, Canarias logró adelantarse en el marcador gracias a un penalti transformado por Santi Domínguez en el ecuador de la primera mitad de la prórroga.

Galicia lo intentó hasta el final, pero no encontró la forma de empatar y el silbato final decretó la eliminación gallega.