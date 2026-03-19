Strahinja Micovic es nuevo jugador de Básquet Coruña

Strahinja Micovic ya es nuevo jugador de Básquet Coruña. El jugador serbio puede jugar tanto de ala-pívot como de alero. Cuenta con una amplia experiencia y la temporada pasada jugó en Obradoiro. En estos momentos se encontraba sin equipo después de la suspensión de la liga de Kuwait por la guerra.

El jugador llega para cubrir la baja de Dino Radoncic tras la lesión detectada por los servicios médicos del club. La entidad herculina se ha movido rápido en el mercado y sólo un día después de dar a conocer la grave lesión de Dino, ha logrado cerrar este fichaje.

Micovic destaca por su gran habilidad para abrir el campo y castigar a los equipos rivales con su lanzamiento de tres. Ha jugado en Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Lituania y Obradoiro. El objetivo ahora es buscar una rápida adaptación al equipo de Carles Marco para que pueda ayudar cuanto antes desde la pista.

Básquet Coruña afronta el tramo final de campeonato regular con el objetivo de lograr el ascenso. Por delante quedan ocho encuentros y cinco de ellos serán en el Coliseum. El primero de ellos será este viernes ante Tizona Burgos, equipo que eliminó a los coruñeses en Copa. Sin embargo el gran duelo marcado en el calendario es el partido ante Obradoiro que se jugará el sábado 11 de abril a las 19 horas. Si todo sigue su curso, ese encuentro será decisivo para conseguir el ascenso directo.