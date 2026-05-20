Los templos del deportivismo se preparan para el posible ascenso: "Puede ser como un San Juan pero sin sardinas"

A Coruña vive con máxima expectación la recta final de la temporada del Deportivo, en un escenario en el que el equipo puede certificar un ascenso que desencadenaría celebraciones masivas en distintos puntos de la ciudad. En paralelo a la actividad en torno a Riazor, los locales considerados como algunos de los "templos del deportivismo" ya trabajan en la planificación de un fin de semana que se prevé de alta intensidad.

Uno de ellos es el bar Chaflán, cuyo responsable, Rafa, reconoce que la situación obliga a anticiparse a un escenario muy por encima de lo habitual. "Lo estuvimos hablando el fin de semana porque los domingos abrimos solo cuando el Dépor juega fuera y durante el horario del partido, y normalmente trabajamos solo dos personas. Pero visto lo que puede pasar este domingo, si el equipo gana con dos personas no damos abasto, puede ser como un San Juan pero sin sardinas", explica. En este sentido, subraya que el principal reto será la capacidad de respuesta ante una posible avalancha de clientes.

La previsión de abastecimiento también se ha reforzado de cara a la jornada. "Vamos a llenar todas las neveras que tenemos y disponer de barriles suficientes para que nadie se quede sin servicio. Ese día el 90% de la gente bebe Estrella, y nuestro distribuidor ya calcula muy bien estas situaciones porque llevamos muchos años de experiencia", añade.

El establecimiento también ha diseñado un plan de apertura condicionado al desarrollo del partido y al resultado final. "En principio no abriremos hasta la hora del partido y todo dependerá de lo que ocurra. Si queda pendiente la situación para la siguiente jornada, cerraremos pronto y nos prepararemos para el siguiente fin de semana. Y si gana, lo celebraremos como se merece. Eso sí, aunque gane no abriremos más tarde de las doce de la noche, porque los vecinos no tienen culpa y al día siguiente es lunes. Hay que pensar en todo", señala Rafa, que insiste en la importancia de mantener el equilibrio entre celebración y convivencia.

La·Con·Fusión, solo para la previa

En una línea distinta, pero con una previsión igualmente condicionada por el contexto, se sitúa La Con·Fusión. Su responsable, Manuel Souto Linares, "Manolito", confirma que el funcionamiento del local será como cualquier domingo. “Nosotros abriremos, pero cerramos al acabar las comidas. Por la noche no vamos a abrir”, explica, descartando prolongar la actividad nocturna independientemente del resultado deportivo.