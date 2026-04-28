Las cuentas del Deportivo para el ascenso a Primera División

La Segunda División entra en su recta final y decisiva con ocho equipos peleando por el ascenso directo y las cuatro plazas de playoff. El Deportivo arrancará el viernes la jornada en tercera posición con 65 puntos, dos menos que el Almería y a cuatro del Racing que es líder de la competición.

Los coruñeses necesitan mostrarse muy fuertes en Riazor donde jugarán tres de los cinco encuentros que restan de aquí a final de temporada. Leganés, Andorra y Las Palmas serán los rivales que visitarán el feudo blanquiazul en este tramo final. El equipo madrileño llega con seis puntos de ventaja sobre el descenso y necesita sumar para asegurar la permanencia. El Andorra atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada con cuatro victorias consecutivas y tratará de hacer pleno por si llega a un puesto de playoff que ahora mismo tiene a seis puntos. Ante Las Palmas jugará el Dépor el último encuentro de la temporada. Los canarios se han repuesto del bache que atravesaron y están en puestos de playoff a dos puntos del Deportivo.

Los de Hidalgo también deben afrontar dos salidas complicadas, Cádiz y Valladolid. Se trata de dos equipos que iniciaron la temporada con expectativas de ascenso y que van a finalizar peleando por no descender. El conjunto cadista acumula siete derrotas consecutivas que le dejan con dos puntos sobre el descenso. El Valladolid respira tras el triunfo de este fin de semana que le permite tener un colchón de siete puntos por lo que podría llegar salvado al encuentro ante el Deportivo.

Por delante quedan cinco semanas muy emocionantes con muchos objetivos en juego. Los coruñeses deberían de estar cerca del pleno de puntos para conseguir un ascenso que está muy caro y por el que pelearán hasta ocho equipos. La primera piedra de toque será el Leganés que visitará el estadio de Riazor este viernes a las 18:30 horas.