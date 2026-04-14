El Deportivo - Leganés ya tiene fecha y hora

LaLiga ha publicado este martes el horario del encuentro entre Deportivo y Leganés. El conjunto blanquiazul recibirá a los madrileños el viernes 1 de mayo a las 18:30 horas en Riazor.

Se trata de un horario poco habitual pero que coincide con un día festivo y un buen horario para que los más pequeños puedan ir al Estadio de Riazor.

El choque corresponde a la jornada 38 de liga y tras él solo quedarán cuatro encuentros más. El Dépor busca hacerse fuerte en su estadio en la pelea por lograr el ascenso directo.

En el partido de la primera vuelta ambos conjuntos se llevaron un punto en un choque que acabó con empate a dos. Mulattieri y Yeremay fueron los goleadores de un encuentro en el que los coruñeses empezaron perdiendo dos a cero.

A principios de temporada el Leganés era uno de los favoritos al ascenso pero su trayectoria irregular le ha impedido competir con los de arriba. Actualmente cuenta con 42 puntos y está situado en mitad de tabla con la salvación bastante encaminada.

Estos son los próximos encuentros del Deportivo:

Deportivo - Mirandés: lunes 20 de abril a las 20:30 horas

Burgos - Deportivo: sábado 25 de abril a las 18:30 horas

Deportivo - Leganés: viernes 1 de mayo a las 18:30 horas