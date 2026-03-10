El Deportivo recibirá al Córdoba entre semana

Zaka provocó el penalti clave en el partido ante el Córdoba @RCDeportivo

Tras hacer públicos los horarios de la jornada 32, LaLiga también ha programado los encuentros de la 33. El Deportivo recibirá al Córdoba en Riazor el martes 31 de marzo a las 20:00 horas.

Se trata de una de las jornadas intersemanales previstas para la temporada. El encuentro se jugará solo tres días después de la visita de los coruñeses al Molinón.

El encuentro supondrá el regreso de Trilli a Riazor. El canterano que inició la temporada en el Valladolid, fichó por el Córdoba en este mercado invernal. De hecho el otro día anotó gol en el encuentro que los suyos disputaron en Santander aunque no pudo evitar la derrota del conjunto cordobés.

De esta forma el Dépor ya conoce todos los horarios de los partidos que se jugarán en el mes de marzo. El calendario es exigente y los blanquiazules afrontarán cuatro partidos en apenas 16 días.

Estos son los encuentros con fecha y hora confirmada: