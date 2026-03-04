A Coruña recibirá la visita de la FIFA el 18 de marzo por el Mundial 2030

El próximo 18 de marzo A Coruña recibirá una visita de un equipo de la FIFA para evaluar su candidatura como sede del Mundial 2030. La visita se produce algo más de un mes después de que la propia organización internacional valoraba reducir sedes en España para la competición.

El estadio coruñés de Riazor fue uno de los que recibió una puntuación más baja cuando la FIFA aceptó su candidatura el pasado mes de diciembre.

En A Coruña, la comisión de seguimiento de la candidatura no se constituyó hasta el 30 del pasado mes de enero. Para el mes de febrero había inicialmente prevista otra reunión que finalmente no se realizó. En la única celebrada —a la que asistieron representantes del gobierno local con el portavoz José Manuel Lage como presidente y representantes del resto de rgupos municipales— se acordó poner a disposición los expedientes municipales y, en una siguiente cita, abordar el estado de la candidatura coruñesa.

En una reunión celebrada hace algo más de tres meses, la FIFA y la RFEF acordaron revisar en septiembre de este año el grado de cumplimiento de los proyectos de las sedes mundialistas. El proyecto coruñés todavía no ha sido anunciado.