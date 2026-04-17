Annie Leibovitz ofrecerá una visita guiada a su exposición en A Coruña

El próximo 23 de abril una treintena de estudiantes afortunados podrán disfrutar de una visita guiada de Annie Leibovitz a su exposición, ubicada en la Fundación MOP. La afamada fotógrafa regresará a A Coruña después de la inauguración de Wonderland el pasado mes de noviembre.

La visita guiada será unos días antes de la clausura de la exposición, que se puede visitar en el muelle de Batería hasta el 1 de mayo.

La actividad con la fotógrafa está dirigida a estudiantes que estén matriculados este curso en centros dependientes de la consellería de Educación de la Xunta y que se estén formando en técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía o el ciclo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Ambas formaciones son las mismas que forman parte del programa Future Stories, también de la Fundación MOP.

Las personas interesadas podrán solicitar con antelación la reserva de una de las plazas a través de la web de la entidad. La reserva se abrirá el lunes 20 a las 16:00 horas y en ella se deberá indicar el certificado de matrícula.

Las plazas se asignarán por orden de solicitud, por lo que habrá también una lista de espera por posibles cancelaciones o solicitudes que incumplan los requisitos.

Wonderland es la única gran exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz quien se encargó del montaje de la misma y que, en cerca de medio siglo de trayectoria, ha captado con su cámara a Bob Dylan, Mick Jagger o Keith Richards, así como a John Lennon desnudo junto a Yoko Ono, horas antes de ser asesinado o a otras grandes figuras como Demi Moore o más recientemente a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.