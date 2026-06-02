La PAU comienza en A Coruña con mucha vigilancia: "Que un dispositivo esté encendido es motivo de expulsión"

Estudiantes este martes antes del inicio de la PAU 2026 en las facultades de la UDC. Quincemil

Este martes arrancan en Galicia las Pruebas de Acceso a la Universidad y lo hacen con un operativo de vigilancia extenso. Desde A Coruña, Elisa Beceiro, representante de la UDC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), explicó los detalles. "El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades, tanto dentro del distrito como entre distritos. Como en convocatorias anteriores, desde el 2019 se utilizarán dispositivos de detección de frecuencias, dispositivos que este año emplearán por primera vez otros distritos", apuntó.

Beceiro recalcó que "Galicia puede y debe estar muy orgullosa de su modelo de acceso y admisión a la universidad. Este modelo lleva décadas funcionando, está a la vanguardia y es un referente sólido y valorado en todo el Estado. La Comisión Interuniversitaria de Galicia ha sido pionera tanto en el acceso, elaborando modelos de examen con preguntas competenciales y medidas de vigilancia para evitar el fraude y realizar las PAU en condiciones justas, como en la admisión con la propuesta de estandarizar las notas y, más recientemente, la de los percentiles".

El protocolo de estos exámenes posibilita que los estudiantes tengan que pasar una inspección de gafas, bolis o calculadoras si así lo considera el profesorado de las comisiones delegadas.

Además, Beceiro recordó que no está permitido entrar en las aulas con dispositivos electrónicos: "Todos los años hemos tenido que expulsar algún alumno del aula, porque se ha detectado algún dispositivo encendido y sólo con que esté encendido ya es motivo de expulsión".

El detector de frecuencias se ha empezado a pasar desde el primer examen, aunque es algo aleatorio que se utilizará en las pruebas a las que acuda más alumnado.

La jornada ha comenzado con una presentación a las 09:00 horas y el primer examen, el de Lengua Castellana, a las 10:00 horas. En las facultades y escuelas de la Universidade da Coruña participarán cerca de 3.700 estudiantes, que se suman a un centenar que lo harán en el IES Agra de Raíces de Cee.

El día 11 de junio el alumnado conocerá las notas provisionales y las calificaciones definitivas llegarán el día 18.