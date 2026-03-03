El Cesga de Santiago contará con un nuevo supercomputador orientado a la inteligencia artificial

La Xunta de Galicia acaba de adjudicar la adquisición de un nuevo supercomputador Finisterrae IV y un sistema de almacenamiento de datos del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia) por más de 25 millones de euros a Fsas Techonologies, la división global de Fujitsu dedicada al negocio de centros de datos y computación de altas prestaciones.

El nuevo Finisterrae IV contará con una arquitectura de cómputo de última generación diseñada para afrontar cargas extremas de inteligencia artificial, simulación avanzada y análisis de datos a gran escala.

Cabe destacar que el nuevo supercomputador es un equipo disruptivo especialmente orientado a la inteligencia artificial y aplicaciones intensivas en procesamiento gráfico, frente al actual Finisterrae III, que es un computador de altas prestaciones convencional.

Su potencia de cálculo se complementa con una arquitectura de almacenamiento jerarquizada y de alto rendimiento, incrementando la velocidad de acceso a la memoria por 13 y la velocidad de transferencia de datos por ocho, además de duplicar la capacidad total de almacenamiento en disco.

De esta manera, este enfoque garantiza un acceso eficiente y sostenido a los datos, también en los escenarios más exigentes.

Todo el sistema fue diseñado con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad. Todo el sistema utilizará tecnologías avanzadas de refrigeración líquida que permitirán optimizar su eficiencia energética y a la sostenibilidad.

Posicionamiento puntero de Galicia

Esta arquitectura posicionará al Finisterrae IV como una plataforma de computación de altas prestaciones de referencia, preparada para soportar las demandas actuales y futuras de la computación científica, la inteligencia artificial y la gran escala y los flujos de datos intensivos, combinando potencia, eficiencia y escalabilidad en un único diseño integrado.

El Finisterrae IV se suma a los recursos ya disponibles a través de la Red Española de Supercomputación, una Infraestructura Científico Técnica Singular del Estado.

Este equipamiento permitirá impulsar el desarrollo de los servicios orientados a inteligencia artificial, modelización y simulación científica, análisis de datos de altas prestaciones, favoreciendo así el liderazgo de Galicia, completando la oferta actual del Cesga, un centro dependiente de la Xunta y del CSIC (Consello Superior de Investigaciones Científicas).

Asimismo, contribuirá a mantener y reforzar la competitividad de los centros de investigación, de los centros tecnológicos y de las empresas, tanto a nivel autonómico como nacional, dotándolos de una infraestructura científica puntera que permita desarrollar una investigación efectiva en un amplio abanico de disciplinas.

Refuerzo de las capacidades del Cesga

Este presupuesto se enmarca en la inversión de 56 millones de euros, el mayor realizado en el Cesga a lo largo de su historia, para construir un nuevo edificio y mejorar sus capacidades con la adquisición de nuevos equipamientos para convertirlo en un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de la computación de altas prestaciones.

Estas actuaciones están financiadas con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del PERTE Chip, y con fondos propios de la Xunta.

Estas nuevas infraestructuras complementarán el recientemente adquirido computador cuántico de 54 cúbits de la finlandesa IQM previsto por Telefónica.

El objetivo de estas acciones es reforzar al Cesga como un centro de referencia en el ámbito nacional y europeo, que esté a la vanguardia en infraestructuras de computación, así como el reconocimiento sobre tales infraestructuras.

El nuevo edificio y su equipamiento le permitirán al Cesga seguir mejorando los servicios que presta y que redundan en una mejora de la calidad de vida de los gallegos, además de contribuir al fortalecimiento y a la ampliación de las colaboraciones que el centro mantiene con empresas tractoras de diversos sectores y que resultan en mejoras competitivas de estas.