El festival de cine fantástico Lóstrego vuelve a A Coruña con cuatro días de estrenos y actividades

El Fórum Metropolitano de A Coruña volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del cine fantástico y de terror. El festival Lóstrego celebrará su segunda edición entre el 2 y el 5 de septiembre con cuatro jornadas en las que se combinarán proyecciones, estrenos, talleres, encuentros con profesionales, literatura, exposiciones y actividades dirigidas a toda la familia.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los estrenos de películas que todavía no han llegado al público gallego. El festival acogerá el estreno en Galicia de Chainsaws Were Singing y de Luger, esta última con la presencia de su actriz Ana Turpin. Además, Lóstrego será escenario de la preestreno mundial de Rough Dog, que podrá verse por primera vez durante el festival.

La programación cinematográfica contará también con cuatro bloques de la Sección Oficial de Cortometrajes, distribuidos a lo largo de las cuatro jornadas. A ellos se sumarán una sesión específica de cortometrajes infantiles y la sección Lóstrego en 60", con la que el festival pretende dar mayor protagonismo a la creación audiovisual y a los nuevos talentos.

El programa no se limitará a las proyecciones. Lóstrego organizará diferentes talleres para acercar al público al proceso de creación cinematográfica. Entre ellos estará Crea a túa propia prop, impartido por Marc Castro, profesional especializado en la elaboración de atrezo y objetos para producciones audiovisuales. También se celebrará Guión: da idea á pantalla, con Santiago Bolívar, en el que los participantes podrán conocer las diferentes fases que permiten convertir una idea en un proyecto audiovisual.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio dentro del festival con actividades como Crea a túa máscara de Mochito, Traballos manuais máxicos y la Xincana Máxica, además de otras propuestas participativas.

Los encuentros con profesionales serán otro de los ejes de esta segunda edición. El programa incluye un coloquio sobre el fantaterror, una charla sobre el mundo del doblaje con Sara Polo y Adán Latonda y un encuentro dedicado a la distribución de cortometrajes con F. Pazín.

El festival también ampliará sus propuestas al ámbito de las artes y la literatura. Durante esos días se podrá visitar una exposición dedicada al bestiario gallego, que conecta el imaginario fantástico con la estética del tarot. La programación literaria incluirá asimismo un coloquio, presentaciones y firmas de libros.

Cine fantástico también para los más pequeños

Las familias tendrán un papel destacado durante los cuatro días de Lóstrego. Entre las películas programadas figuran Mary y la flor de la bruja y Guardiana de dragones, a las que se sumarán cuentacuentos, propuestas creativas y la recreación infantil O libro mecánico.

El programa incorporará además juegos y una fiesta de disfraces vinculada a la gala de inauguración, con el objetivo de convertir el Fórum Metropolitano en un espacio de encuentro para espectadores de todas las edades.

La segunda edición de Lóstrego llegará a su fin el sábado 5 de septiembre con la gala de clausura y la entrega de premios, que se celebrarán a partir de las 19:30 horas en el auditorio del Fórum Metropolitano.

Como cierre del festival, a las 20:00 horas, se proyectará Scream con motivo de su aniversario. De esta forma, Lóstrego pondrá el broche a cuatro jornadas dedicadas al cine fantástico y de terror y a las diferentes disciplinas artísticas vinculadas a este género.