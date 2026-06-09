Buscan figurantes para una película que se rodará en A Coruña y Santiago: trabajo remunerado

El audiovisual de Galicia continúa cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Cada vez son más las producciones rodadas en Galicia que triunfan en las principales plataformas de streaming y en las salas de cine, consolidando a la comunidad como un referente del sector y como un escenario cada vez más demandado para grandes proyectos audiovisuales.

En este contexto, Vaca Films, una de las productoras de cine y televisión más importantes del país, ha abierto un casting de figurantes para el rodaje de una nueva película que se desarrollará en A Coruña, Santiago de Compostela y sus alrededores entre los meses de junio y agosto.

Todo tipo de perfiles entre 18 y 98 años

La productora Vaca Films ha anunciado la apertura de un casting de figurantes para una nueva película cuyo rodaje se desarrollará entre los meses de junio y agosto en A Coruña, Santiago de Compostela y otras localidades cercanas.

La convocatoria está gestionada por Toma Extra Casting, que busca personas de todo tipo de perfiles con edades comprendidas entre los 18 y los 98 años. Según la información difundida por la agencia de casting, pueden participar hombres y mujeres de cualquier aspecto físico, siempre que sean contratables para trabajar en el proyecto.

Las personas interesadas deberán completar este formulario habilitado por Toma Extra Casting, que tienes disponible a través del enlace en su perfil oficial. Como es habitual en este tipo de producciones, se trata de un trabajo remunerado, por lo que los seleccionados recibirán una compensación económica por su participación durante la jornada de rodaje.

Aunque se desconoce cuál es el proyecto y cuál es el equipo que participará en él, esta iniciativa es una excelente oportunidad para vivir desde dentro la experiencia de una producción cinematográfica profesional y formar parte de un nuevo proyecto que, seguro, volverá a situar a Galicia en el mapa audiovisual.