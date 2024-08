Santiago de Compostela se convertirá en el plató de una serie norteamericana de ciencia ficción

Santiago de Compostela se ha convertido a lo largo de los años en el escenario de numerosas producciones audiovisuales como Orgullo y Pasión - protagonizada por Frank Sinatra, Sofía Loren y Cary Grant -, La piel que habito, El lápiz del carpintero, The Way, o la serie de Netflix, El Caso Asunta.

La capital gallega volverá a ser el plató de una producción norteamericana, que aterrizará en Compostela para rodar una serie de ciencia ficción durante los meses de septiembre y octubre.

La productora ha convocado los castings en Santiago los próximos 28, 29 y 30 de agosto para buscar figurantes. Se realizarán en el Edificio Cersia, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Para participar es necesario ser mayor de edad, tener el DNI en vigor e inscribirse previamente en la página web www.yaeldeperfil.com. No es necesario tener experiencia previa en rodajes.

A finais de agosto realizarase un casting para contratos de figurante en Santiago de Compostela pic.twitter.com/M3orNZXMsx — Axencia Local de Colocación (@EmpregoSantiago) August 2, 2024

Aunque de momento no se ha confirmado el nombre de la serie, algunos fans apuntan a que podría tratarse de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Cuando aún no se ha estrenado su segunda temporada, AMC Networks confirmó el pasado mes de julio que rodarán la tercera temporada en España. La noticia fue anunciada por los propios actores, Norman Reedus y Melissa McBride, durante la San Diego Comic-Con.

La producción de la tercera temporada comenzará este mes de agosto y aunque tendrá su sede en Madrid, rodará en localizaciones de Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.