Regresa Camiño Escena Norte a Galicia este otoño: todas las funciones, horarios y municipios

Camiño Escena Norte (CEN) regresa este otoño a Galicia con funciones en nueve municipios. El programa de intercambio cultural entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja se celebrará entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre y ha dado a conocer este miércoles en la praza do Obradoiro de Santiago toda la programación.

Las funciones de Latexos Escénicos se podrán disfrutar en Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria y Vimianzo. El público gallego podrá disfrutar de propuestas variadas que abarcan desde el teatro para adultos y familiar hasta el ilusionismo inmersivo y los nuevos lenguajes escénicos.

La agenda de representaciones comenzará en Foz (26 de septiembre) y Sarria (27 de septiembre) con Juana I de Castilla, de la compañía riojana Nueve Lunas Teatro. La pieza aborda con humor, música e ironía la violencia sufrida por las mujeres y la salud mental.

En Outes (10 de octubre) se presentará 52 Hercios, de Ados Teatroa (País Vasco), una mirada coral sobre la soledad no deseada que parte de una original metáfora: el canto de una ballena que, al emitirse a 52 hercios, queda fuera de la frecuencia habitual de su especie.

Los títeres y el teatro familiar tendrán su espacio en Negreira (16 de octubre) y Arzúa (30 de octubre) con El gato con botas de agua, una visión contemporánea del cuento infantil que lleva a la escena la compañía asturiana El Callejón del Gato.

En Lugo (17 de octubre) y Santiago de Compostela (18 de octubre) se podrá ver La balada del norte, la adaptación escénica de la reconocida novela gráfica de Alfonso Zapico al frente de Saltantes Teatro (Asturias), que aborda la memoria y el conflicto de clases alrededor de la Revolución de 1934.

La doble función de 3 elementos podrá disfrutarse en Ribadeo (25 de octubre). Este espectáculo de ilusionismo inmersivo y multisensorial apto para todos los públicos ha sido creado por la compañía navarra Hodei.

Las funciones de CEN en Galicia se cerrarán en Vimianzo el 30 de octubre con la representación de ¿Dónde están los nidos?, de la compañía vasca Tartean Teatroa, una profunda dramaturgia sobre las presiones que recaen en la infancia y las brechas que se abren en una sociedad excesivamente exigente.

Mientras el público de Galicia recibe las propuestas procedentes de los demás territorios, las tres compañías seleccionadas para representar el talento gallego girarán por las otras comunidades. La representación vendrá de la mano de Ártika Cía con No pasarán; de Teatro de Ningures con As gardiás, ou o nó no tecelán (Premio de la Crítica de Galicia 2025); y de Teatro O Cubo con su producción Voo.

Las tres compañías gallegas llevarán sus propuestas a Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Concretamente, entre septiembre y noviembre, Ártika Cía actuará en Marina de Cudeyo (Cantabria), Hondarribia (Euskadi) y Corvera (Asturias); mientras que Teatro de Ningures estará en Zizur Mayor (Navarra), Unquera (Cantabria) y Villaviciosa (Asturias). Teatro El Cubo viajará a Zarautz (Euskadi), Gijón y Sopela (País Vasco).

Toda la programación de Camiño Escena Norte está disponible para consulta en la web oficial, espacio en el que también se puede consultar y descargar el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camiño Escena Norte. Este documento incluye 36 espectáculos, de los cuales 18 son parte del Itinerario Constelacións.

Programación completa

CEN es una iniciativa promovida por las asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas Escena Galega (Galicia), EscenAsturias (Asturias), ACEPAE (Cantabria), Escena (Euskadi), ESNA (Navarra) y AEscena (La Rioja).

El programa muestra, desde su creación, parte de la mejor producción escénica profesional de los seis territorios, con múltiples lenguajes, disciplinas y propuestas estéticas que abarcan teatro, títeres, ilusionismo, danza y artes del movimiento y circo contemporáneo.

Esta es la programación completa en Galicia:

26 de septiembre a las 19:30 horas | Foz. Sala Bahía. Juana I de Castilla, de Nueve Lunas Teatro (La Rioja)

27 de septiembre a las 20:00 horas | Sarria. Casa de Cultura. Juana I de Castilla, de Nueve Lunas Teatro (La Rioja)

10 de octubre a las 20:00 horas | Outes. Auditorio Casa da Cultura. 52 Hercios, de Ados Teatroa (País Vasco)

16 de octubre a las 19:00 horas | Negreira. Auditorio Eanes del Cotón. El gato con botas de agua, de El Callejón del Gato (Asturias)

17 de octubre a las 20:30 horas | Lugo. Auditorio Municipal Gustavo Freire. La balada del norte, de Saltantes Teatro (Asturias)

18 de octubre a las 18:00 horas | Santiago de Compostela. Salón Teatro. La balada del norte, de Saltantes Teatro (Asturias)

25 de octubre a las 19:30 horas y a las 20:30 horas | Ribadeo. Auditorio Hernán Naval. 3 Elementos - Una experiencia mágica inmersiva 360º, de Hodei (Navarra)

30 de octubre a las 18:00 horas | Arzúa. Capilla da Madanela. El gato con botas de agua, de El Callejón del Gato (Asturias)

30 de octubre a las 20:30 horas | Vimianzo. Auditorio Municipal. ¿Dónde están los nidos?, de Tartean Teatroa (País Vasco)

Camiño Escena Norte cuenta con el apoyo económico de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y de la Deputación de Lugo; junto al Gobierno del Principado de Asturias, Gobierno de Cantabria y Gobierno Vasco; las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa; el Gobierno de Navarra, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Cultura. Vegalsa-Eroski es patrocinador oficial.