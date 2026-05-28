Mar de Mares volverá a convertir A Coruña en epicentro de la cultura atlántica

A Coruña volverá a mirar al Atlántico desde la cultura, la ciencia y la participación ciudadana con la decimotercera edición del Festival Mar de Mares, que se celebrará entre los días 4 y 14 de junio bajo el lema "Cultura que nace del océano".

El festival, organizado por la asociación Redes de Sal con el apoyo del Concello da Coruña, la Deputación y la Xunta, presentó este jueves una programación que incluirá cerca de 40 actividades gratuitas vinculadas al mar y a la identidad atlántica de la ciudad.

La edición de este año contará además con el campeón de Europa y de España de paddle surf Guillermo Carracedo como padrino del festival y recuperará O Parrote como espacio central del Mercado Mar de Mares y de muchas de las actividades abiertas al público.

La programación combinará divulgación científica, gastronomía, deporte, cultura, ecoturismo y acción ambiental con propuestas como visitas a la lonja coruñesa, recorridos guiados por el puerto, avistamiento de aves marinas, encuentros literarios y actividades familiares frente al mar.

Entre las iniciativas más destacadas volverá a celebrarse la Gran Limpieza de Fondos Marinos Signus, una de las acciones más emblemáticas del festival y que, según recordó la organización, permitió retirar alrededor de 14 toneladas de residuos marinos a lo largo de sus distintas ediciones.

El mar es un motor para el crecimiento de la ciudad Yoya Neira, concelleira de Medio Ambiente de A Coruña

La concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, destacó durante la presentación que Mar de Mares se ha consolidado como "un espacio de encuentro alrededor del mar y de su influencia en la ciudad".

Neira subrayó además la relación histórica de A Coruña con el océano y recordó que "el mar es un motor para el crecimiento de la ciudad", aunque insistió en que esa conexión también implica "una responsabilidad colectiva con el medio ambiente".

La edil puso en valor algunas de las novedades de esta edición, como las actividades vinculadas a la fotografía, el yoga frente al mar o la divulgación científica, además del traslado del Mercado Mar de Mares a O Parrote para acercar todavía más el festival a la ciudadanía.

Por su parte, la directora artística del festival, Silvia Oviaño, explicó que esta edición "tendrá a A Coruña como gran protagonista", con actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad y una fuerte presencia de propuestas relacionadas con la cultura atlántica y la acción ambiental.

Oviaño señaló además que la Gran Limpieza de Fondos Marinos resume buena parte del espíritu del festival al representar "una acción colectiva" para proteger el océano y concienciar sobre su conservación.

Cultura, mar y conciencia ambiental

Durante la presentación también intervino Guillermo Carracedo, quien reivindicó la importancia de preservar la cultura marinera gallega y de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones.

El deportista destacó además el potencial de las redes sociales como herramienta para acercar la conciencia ambiental a los más jóvenes y confirmó que participará personalmente en la limpieza de fondos marinos organizada por el festival.

La programación incluirá, por otra parte, una nueva edición del Foro Azul, que reunirá a expertos relacionados con la economía, la industria y las empresas vinculadas al mar, además de encuentros con escritores, propuestas gastronómicas y actividades relacionadas con la biodiversidad y la sostenibilidad.

Desde su creación, Mar de Mares ha reunido a más de 320.000 visitantes, organizado 461 actividades y contado con la participación de 555 relatores. El festival forma además parte de los eventos reconocidos dentro de la Década de los Océanos de la ONU y ha colaborado en distintas ediciones con entidades como National Geographic, la BBC o el CSIC.