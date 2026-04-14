Adiós a la lluvia: vuelco radical de tiempo con casi 30ºC el fin de semana en estos municipios gallegos

En el ecuador de abril muchas personas se preguntan cuándo llegará de manera definitiva el buen tiempo. Pues bien, tenemos buenas noticias: después del descenso térmico y las precipitaciones que hemos experimentado estos últimos días, la situación atmosférica se va a ir estabilizando.

A medida que avance la semana las temperaturas se van a ir recuperando poco a poco. De hecho, de cara al fin de semana (18 y 19 de abril), los termómetros van a marcar valores cercanos a los 30ºC en algunos municipios del sur de Galicia.

Giro de 180 grados: temperaturas en ascenso a partir de este día

Adiós a la lluvia. La Comunidad deja atrás el mal tiempo y se prepara para un cambio de tendencia, con temperaturas en ascenso y una estabilidad cada vez más generalizada. Eso sí, esta mejoría no comenzará a notarse hasta el jueves.

Las bajas presiones y el aire frío serán sustituidos por una masa de aire tropical continental que asegurará el tiempo estable y temperaturas en ascenso el fin de semana. El cambio de masas será el responsable de este subidón térmico con casi 10ºC más en algunas zonas del interior de Galicia.

Sin ir más lejos, Ourense pasará de los 21ºC de este martes a los 28ºC previstos para el sábado y el domingo. El ascenso térmico se notará especialmente en la ciudad de As Burgas, aunque en otros puntos, como Pontevedra y Vigo, se alcanzarán los 25ºC y 24ºC, respectivamente.

En A Coruña las temperaturas se mantendrán estables.

A continuación, te presentamos los datos de las principales ciudades gallegas, según el portal meteorológico Eltiempo.es:

Ciudad Temperatura máxima hoy Temperatura máxima el fin de semana A Coruña 18ºC 18ºC Ferrol 17ºC 18ºC Lugo 16ºC 20ºC Santiago de Compostela 18ºC 23ºC Pontevedra 18ºC 25ºC Ourense 21ºC 28ºC Vigo 17ºC 24ºC

De este modo, se espera un tiempo primaveral perfecto para disfrutar del fin de semana en Galicia e incluso para aprovechar y tomar los primeros rayos de sol en algunas de las playas del sur de la comunidad.

Así será el tiempo la segunda mitad de abril

Según Mar Gómez, meteoróloga de Eltiempo.es, la segunda mitad de abril llega "con una señal clara" en el mapa: temperaturas más altas de lo habitual en prácticamente todo el país.

"El conjunto de la Península y Baleares estará dominado por anomalías cálidas, con valores que, en muchos puntos, se situarán por encima de la media climática para estas fechas".

En cuanto a las precipitaciones, el escenario "es mucho más estable". "Los mapas apuntan a una situación dentro de la normalidad climática en la mayor parte de España. Esto significa que no se esperan ni episodios de lluvias especialmente abundantes ni déficits acusados".