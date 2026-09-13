Marisa, Camilo y Elisa, toda una vida en As Xubias: "Es el único barrio de A Coruña sin masificar"

En As Xubias existe una rivalidad que ha perdurado a lo largo de los siglos de historia de este pequeño barrio marinero de A Coruña: ser de As Xubias de Arriba o de As Xubias de Abaixo. Se es de un lado o del otro, pero nunca de los dos. Si no, que se lo digan a Camilo, Marisa y Elisa, tres vecinos nacidos allí que han hecho gran parte de su vida entre sus calles.

Camilo y Marisa forman el matrimonio más longevo del barrio. Él es de As Xubias de Arriba; ella, de Abaixo. El año pasado celebraron sus bodas de titanio, tras más de 70 años juntos. Pero todos estos años casados no han conseguido poner fin a una de las discusiones más antiguas de As Xubias: cuál de las dos zonas es mejor.

Tampoco parece que tengan intención de ponerse de acuerdo. "Pucho Boedo y los Satélites venían a actuar Arriba", afirma él, orgulloso de su lado del barrio. "Olvídate de mí", le responde Marisa entre risas.

Son pequeñas diferencias que forman parte de un barrio que, pese al paso de los años, todavía conserva parte de su carácter. Cuando les preguntan cómo es vivir en este barrio de la ciudad, los tres coinciden en su respuesta: "Es un sitio tranquilo". Además, aseguran que es "el único barrio de A Coruña que queda sin masificar y que se mantiene prácticamente igual que hace años".

Siempre mirando al mar

Elisa, por su parte, conoce bien el pasado marinero de As Xubias. Su hermano es el dueño, desde hace más de cuarenta años, de la célebre Tasca A Toquera, un negocio que abrió sus puertas en 1890 y que ha pasado de generación en generación. En su día, llegó a pertenecer a su abuela y, ahora, ella es la cocinera. De hecho, es la tasca más antigua de la ciudad que continúa en funcionamiento.

Volviendo la vista atrás, Elisa recuerda cómo, hace más de 50 años, los pescadores que vivían allí contaban con parcelas repartidas por toda la ría para ir mariscar. "Todo funcionaba bien hasta que un día llegaron los mariscadores de otras zonas de Arteixo y de Coruña, arrasaron con las parcelas y no respetaron nada", cuenta.

Hoy queda poco de aquel pasado marinero: varias casas frente a la ría y alguna lancha varada en el muelle. "Muchos se fueron a emplearse por tierra, porque el mar no es que diera mucho. Ahora mismo solo quedan dos personas que salen a pescar como ocio de vez en cuando porque lo hicieron toda la vida", añade Elisa.

Marisa tuvo durante muchos años una tienda en el barrio, situada en la misma casa en la que vive con su marido. "Anteriormente era de mi tío Lisardo, nosotros estuvimos unos años en Suiza y veníamos siempre en Navidades. Un año que vinimos de visita, falleció mi tía así que decidí quedarme con él porque estaba enfermo. Así terminé llevando la tienda", explica la entrañable anciana.

El futuro que genera dudas

En julio de 2024, el Concello da Coruña anunciaba una ambiciosa regeneración urbana para As Xubias de la mano del prestigioso arquitecto inglés David Chipperfield y del fondo inversor europeo Ginkgo Advisor. Un proyecto que afectaría al tramo costero entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe, entre el que se encuentra este núcleo marinero.

Dos años después, y sin grandes avances en la propuesta de regeneración integral para el barrio, estos vecinos se muestran recelosos y contrarios al proyecto. "Le llamamos la empresa buitre, ha comprado algunas casas, pero no todas las que él quería. En As Xubias de Arriba van a edificar, pero lo que tenían que hacer Abajo es restaurar todo lo que se ha caído porque las fachadas de las casas no se pueden tocar", dice Elisa con firmeza.

Por último, los tres vecinos coinciden en que lo que más necesita el barrio ahora mismo es una asociación de vecinos. "Hace falta que alguien mire un poco por el barrio y haga presión en el Concello para que se arreglen las cosas", concluyen.