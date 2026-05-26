Inspección Educativa investiga las supuestas agresiones a alumnos en un colegio de A Coruña

Inspección Educativa investiga las supuestas agresiones ocurridas en clases de Primero de Educación Primaria en el CEIP Concepción Arenal de A Coruña. Todo ello después de que dos familias denunciaran a una profesora por supuestamente "pegar bofetones" y "tirar de las orejas" a sus hijos en clase.

Desde este lunes, el órgano dependiente de la Xunta está entrevistando a las distintas partes y elaborando un informe que permita determinar conclusiones. Así lo ha informado Educación a este medio después de que la dirección del centro "realizara las actuaciones pertinentes para comprobar la veracidad de las actuaciones".

Mientras tanto, algunos padres han decidido sacar a sus hijos de las aulas cuando les toque Educación Física. Así lo hicieron este lunes a las 12:15 horas, cuando los menores tenían clase con esta maestra. Los recogieron, fueron al parque de al lado y los volvieron a llevar para la siguiente hora. Pretenden hacer lo mismo el próximo jueves, cuando les vuelva a tocar.

No obstante, esta decisión podría variar en función de las conclusiones que extraiga Inspección Educativa tras reunirse con las partes implicadas.

Investigación policial

En paralelo, la Policía Nacional mantiene abierta otra investigación sobre estos hechos. Por el momento constan dos denuncias presentadas por familias del centro, aunque otras madres también fueron identificadas en caso de precisar sus testimonios como testigos. "Mi hija dice que vio cómo le pegaba", asegura una de ellas.

Padres consultados por este medio afirman que sus hijos les relataron que la profesora "los zarandea, les pega bofetones, les tira de las orejas, los agarra fuerte del brazo y les llama tontos".

Primer curso de la docente

Según explican las familias, este sería el primer curso en el que la docente imparte clase en el CEIP Concepción Arenal, aunque anteriormente "estuvo de directora en un colegio de Lalín".

Actualmente da clase a los grupos A y B de Primero de Primaria, formados por alumnos de entre seis y siete años. "La otra denuncia es de un alumno de la otra clase, o sea que no es solo cosa de un grupo", señala una de las madres denunciantes, que asegura que la profesora suele comportarse así "con los niños más traviesos".