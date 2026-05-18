A Coruña acoge los días 19 y 20 de mayo la II Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos

A Coruña acogerá los próximos días 19 y 20 de mayo la II Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos en el Espacio Avenida ABANCA. El espectáculo se enmarca dentro de los actos de la Capitalidad Nacional de la Vida Nocturna 2026 que ostenta la ciudad.

El concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro, ha recibido este lunes a los representantes de Galicia de Noite, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana (FAVA) y la Asociación Galega de Salas de Música ( Clubtura) para presentar de forma oficial el evento.

Esta cumbre situará a A Coruña en el epicentro del debate sobre el compromiso del ocio nocturno con la sostenibilidad y el ocio de calidad, la reivindicación de su peso económico dentro de la industria turística y la necesaria adaptación a los nuevos hábitos de consumo y los retos del sector con la irrupción del tardeo, además de poner en valor la colaboración entre colectivos sociales y empresas en la lucha contra la contaminación acústica. El objetivo es avanzar en la ordenación de las zonas de ocio locales para mejorar la convivencia ciudadana y el cuidado del entorno de las ciudades.

El "tardeo" y la cultura de la seguridad bajo la lupa coruñesa

En este contexto, uno de los ejes centrales de la conferencia será el análisis de la cultura de la seguridad y la protección ambiental en el sector recreativo tanto en Galicia y A Coruña como en el resto de las ciudades españolas. Los profesionales debatirán sobre cómo la responsabilidad social y el compromiso con un ocio de calidad forman parte del ADN de las empresas, impulsando medidas e iniciativas para garantizar la convivencia y el cuidado de los barrios.

En paralelo, se abordará la irrupción del tardeo, fenómeno que se ha consolidado como el cambio social más relevante de las últimas décadas en España. Durante las sesiones se presentará el primer estudio nacional y de Galicia sobre esta tendencia, analizando cómo el tardeo ha logrado ampliar las franjas de edad y los horarios de disfrute, obligando a los locales a una innovación en su oferta.

Compromiso social y mediación vecinal

La importancia del compromiso social se concretará a través del testimonio de casos de éxito como el del Ron Santa Teresa y su proyecto de los alcatraces, de reinserción de población reclusa como ejemplo de buenas prácticas en toda la cadena de valor de la industria del ocio. Asimismo, habrá un bloque titulado "Diálogos por una ciudadanía responsable: Convivir A Coruña", que pondrá sobre la mesa el trabajo conjunto entre la FAVA y el sector del ocio nocturno coruñés para abordar la lucha contra el ruido en la ciudad.

Por otra parte, la experiencia turística y el marco legal también tendrán un peso específico en la conferencia, subrayando la necesidad de avanzar en la actualización de la normativa que permita la modernización de las empresas de ocio. Además, se presentará en A Coruña el primer pacto por la movilidad ciudadana bajo la iniciativa 'La Ciudad Que Nos Mueve', teniendo en cuenta la importancia de los nuevos modelos de transporte y las necesidades de movilidad para garantizar la seguridad del público que sale de fiesta.

La convención será la antesala de la 9ª Gala de los Premios Recicla la Noche, que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo en la Sala Pelícano, organizados por España de Noche, Pernod Ricard España y Galicia de Noite.

Durante la reunión, Castro ha hecho una mención específica a la campaña municipal 'Esta es tu señal', que será reconocida en los Premios Recicla la Noche. "Es un ejemplo concreto de que cuando lo público y lo privado trabajan en la misma dirección, los resultados son tangibles", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que "la convivencia entre la actividad recreativa y el descanso vecinal, la seguridad, la sostenibilidad, la gestión del ruido, la movilidad nocturna o la actualización del marco normativo son retos reales que este Concello aborda con voluntad de diálogo, con datos en la mano y sin atajos. Por eso valoramos especialmente que la conferencia haya situado estos asuntos en el centro del programa"..