Intervención policial anoche en A Coruña tras una disputa con un hombre armado con un cuchillo

Una intervención de la Policía Nacional evitó que una disputa en plena calle acabase en tragedia en A Coruña. Los hechos ocurrieron en la noche de este viernes en la calle San Andrés, donde se produjo un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y un hombre que portaba un cuchillo.

Según ha podido saber este medio, los agentes llegaron en el momento clave, cuando la tensión entre ambas partes iba en aumento. A su llegada, el individuo armado soltó el cuchillo sin oponer resistencia, lo que permitió a los policías controlar la situación rápidamente. Por suerte, no se registraron heridos.

En unas imágenes compartidas por lectores de Quincemil, se aprecia cómo los implicados se gritan mutuamente en mitad de la calle. En un momento dado, el hombre armado se aleja, mientras desde el otro grupo continúan increpándole con frases como "vete para tu país". Sin embargo, el individuo, que aún sostenía el arma blanca, se da la vuelta y regresa hacia ellos, elevando aún más la tensión.

Fue entonces cuando un vehículo de la Policía Nacional pasó por la zona. Los otros alertaron a los agentes de que el hombre portaba un cuchillo, lo que motivó que detuvieran el coche de inmediato. Los policías le ordenaron que soltara el arma, indicación que acató sin resistencia, levantando las manos. Acto seguido, fue reducido y esposado mientras los agentes recababan información del otro grupo implicado.

Por el momento, se desconocen los motivos que originaron la disputa, así como la situación en la que quedó el individuo tras la intervención policial.