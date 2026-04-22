Dos incidentes en A Coruña: un alcance sin heridos y un traslado al CHUAC tras caída en patinete

La tarde de este miércoles ha dejado dos sucesos en distintos puntos de A Coruña, ambos sin consecuencias graves, aunque uno de ellos requirió traslado hospitalario.

Por un lado, se registró un alcance entre un autobús y un vehículo de tres ruedas en el entorno de Cuatro Caminos, en el que no hubo acuerdo entre los implicados sobre lo ocurrido. Hasta el lugar se desplazó la unidad de atestados, que tomó declaración y abrió una investigación para esclarecer los hechos. Según las primeras informaciones, los daños fueron mínimos y no se produjeron heridos.

Por otra parte, a las 19:08 horas, en la calle Isaac Peral, se produjo la caída de un hombre de 47 años que circulaba en patinete. Fue atendido por una ambulancia del 061, que procedió a su traslado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).