Atascos en la nueva parada de bus metropolitano de A Coruña: "Solo caben tres autobuses"

Una semana después de su traslado, la parada de autobuses interurbanos de A Coruña está generando incidencias en el tráfico. La presencia de autobuses estacionados en doble fila está provocando atascos, afectando también a los buses urbanos de la ciudad y los taxistas.

Desde el pasado lunes, la parada se ubica en la calle Alcalde Manuel Casás, entre el Teatro Colón y el edificio de Correos. Esta vía fue previamente acondicionada para este nuevo uso, con el objetivo de peatonalizar la zona de Entrejardines, donde hasta ahora se encontraba la parada en el centro.

El vicepresidente de Ugataxi, Juan Carlos Sambad, confirma que se están produciendo problemas: "Según comentan los compañeros, no es la primera vez que nos encontramos con autobuses en doble fila, lo que dificulta el acceso a la propia parada. Y no solo nos afecta a nosotros: en la ciudad es bien sabido que durante el verano, especialmente con eventos como el maratón de este fin de semana, que obligó a cortar la avenida de la Marina, esta parada queda prácticamente inhabilitada".

Sambad añade además que los problemas se están repitiendo día tras día: "El problema es que solo caben tres autobuses en la parada, pero llegan a acumularse hasta cinco, quedando algunos en doble fila. Es una situación difícil de entender; quizás desde instancias superiores vean algo positivo que el resto no somos capaces de apreciar".

Por otro lado, Ricardo Villamisar, presidente de la asociación de Teletaxi, señala que "todavía es muy pronto para hacer una valoración" del traslado de la parada. "Su principal demanda está en el ocio nocturno que hay en la zona y los días que llegan cruceros a la ciudad. Entendemos que es positivo que estén juntas, puesto que ante una carencia de una línea de autobuses el usuario siempre tendrá una alternativa o viceversa".

Reclaman habilitar zona de carga y descarga

Este lunes, la candidata del BNG a la alcaldía, Avia Veira, propuso al Gobierno local habilitar una zona de carga y descarga en el entorno del Teatro Rosalía de Castro y del Teatro Colón, situados junto a la parada de autobuses. Asimismo, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo exige a Inés Rey una solución a "la chapuza en la zona del Teatro Colón, donde no hay carga y descarga y los buses no caben en la parada".

La propuesta fue desestimada esa misma mañana por la alcaldesa, Inés Rey, quien, preguntada por los medios, afirmó: "En el Teatro Rosalía de Castro se llevan celebrando eventos desde hace más de 12 años, desde que se peatonalizó y se humanizó la Marina, y nunca ha habido problemas con las descargas. Igual que tampoco los habrá en el Teatro Colón, donde se establecerán planes específicos para el montaje y desmontaje de las producciones". La regidora insistió en que "no se habilitarán nuevas zonas de carga y descarga en el Rosalía, más allá de las existentes, que funcionan con normalidad".