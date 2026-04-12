El crucero World Odyssey hace escala en A Coruña con más de 600 estudiantes a bordo

El crucero World Odyssey continúa su escala en A Coruña con más de 600 estudiantes a bordo Quincemil

El World Odyssey, un crucero-escuela con más de 600 estudiantes a bordo, hace una escala de cuatro días en el Puerto de A Coruña desde el viernes. Procedente de Tánger (Marruecos), permanecerá atracado en el muelle de Trasatlánticos hasta el martes 14 de abril.

La embarcación tenía prevista su llegada el sábado, pero las condiciones del mar durante la travesía adelantaron su escala al viernes, aunque sus pasajeros no desembarcaron hasta el sábado por la mañana.

El barco funciona como un campus universitario flotante en el que viajan más de 600 estudiantes de distintos países, en su mayoría norteamericanos, que participan en el programa 'Semester at Sea'. Durante su travesía por el mundo, siguen sus clases, hacen exámenes y acumulan créditos académicos.

Esta es la segunda escala que realiza en la ciudad herculina, el año pasado por estas mismas fechas lo hizo en el Muelle Calvo Sotelo. Tras su estancia en A Coruña, pondrá rumbo a Alemania.